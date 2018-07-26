Рынок акций Норвегии закрылся падением, Oslo OBX снизился на 0,36%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов энергетики, технологий и оборудования и ПО и компьютерных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX снизился на 0,36%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции REC Silicon ASA (OL:REC), которые подорожали на 0,04 п. (5,80%), закрывшись на отметке в 0,80. Котировки DNO International (OL:DNO) выросли на 0,27 п. (1,76%), завершив торги на уровне 15,61. Бумаги Yara International (OL:YAR) выросли в цене на 6,0 п. (1,70%), закрывшись на отметке 359,5.

Лидерами падения стали акции Equinor ASA (OL:EQNR), цена которых упала на 3,9 п. (1,82%), завершив сессию на отметке 210,6. Акции Petrol Geo-serv (OL:PGS) поднялись на 0,79 п. (1,81%), закрывшись на уровне 42,80, а Subsea 7 (OL:SUBC) снизились в цене на 1,4 п. (1,10%) и завершили торги на отметке 121,2.

На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (98) превысило количество закрывшихся в минусе (81), а котировки 19 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,65%, или 0,45, достигнув отметки $69,75 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,81%, или 0,60, до $74,53 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,49%, или 6,00, до отметки $1.225,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,18% до 9,5256, а котировки USD/NOK повысились на 0,46%, достигнув отметки 8,1728.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,52% до 94,47.