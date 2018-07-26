Ещё
Рынок акций Норвегии закрылся падением, Oslo OBX снизился на 0,36%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Норвегии закрылся падением, Oslo OBX снизился на 0,36% 

Investing.com Россия 58 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов энергетики, технологий и оборудования и ПО и компьютерных услуг.
На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX снизился на 0,36%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции REC Silicon ASA (OL:REC), которые подорожали на 0,04 п. (5,80%), закрывшись на отметке в 0,80. Котировки DNO International (OL:DNO) выросли на 0,27 п. (1,76%), завершив торги на уровне 15,61. Бумаги Yara International (OL:YAR) выросли в цене на 6,0 п. (1,70%), закрывшись на отметке 359,5.
Лидерами падения стали акции Equinor ASA (OL:EQNR), цена которых упала на 3,9 п. (1,82%), завершив сессию на отметке 210,6. Акции Petrol Geo-serv (OL:PGS) поднялись на 0,79 п. (1,81%), закрывшись на уровне 42,80, а Subsea 7 (OL:SUBC) снизились в цене на 1,4 п. (1,10%) и завершили торги на отметке 121,2.
На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (98) превысило количество закрывшихся в минусе (81), а котировки 19 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,65%, или 0,45, достигнув отметки $69,75 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,81%, или 0,60, до $74,53 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,49%, или 6,00, до отметки $1.225,80 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,18% до 9,5256, а котировки USD/NOK повысились на 0,46%, достигнув отметки 8,1728.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,52% до 94,47.
Investing.com Россия: последние новости
Драги подтвердил сохранение значения процентной ставки до конца лета 2019 года Курс евро снизился до минимума сессии после оглашения решения ЕЦБ Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,92%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфуз на саммите БРИКС, новая выходка Макаревича и другие события дня2
США поставили Турции серьезный ультиматум90
Поклонская отреагировала на срыв заседания своей комиссии90
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие115
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение