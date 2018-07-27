В Минтруде анонсировали ежегодное переобучение 80 тыс. работников предпенсионного возраста

С 2019 года планируется ежегодно переобучать 80 тыс. работников предпенсионного возраста, заявил министр труда и социальной зашиты Максим Топилин

«С 2019 года обучение будут проходить 80 тысяч человек в год», — приводит слова Топилина пресс-служба Минтруда

Министр напомнил, что в следующем году планируется направить 5 млрд рублей на программу переобучения граждан предпенсионного возраста.

«В следующем году мы действительно предполагаем направить около 5 млрд рублей дополнительно… Решение, что эти программы будет финансироваться из федерального бюджета, уже принято», — сказал он.

Ранее Минтруд предложил ввести уголовную ответственность для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста. Также предлагалось повысить размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста, проводить обучение граждан старшего возраста и создать горячую линию по вопросам соблюдения трудовых прав.

19 июля Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о повышении пенсионного возраста. Глава Минтруда Максим Топилин во время обсуждения законопроекта в Госдуме заявил, что повышение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии на тысячу рублей в месяц, то есть на 12 тыс. рублей ежегодно.

По словам главы Минтруда, пенсии будут индексироваться темпами вдвое выше инфляции, чего «никогда ранее не было в России ». Топилин отметил, что все средства от повышения пенсионного возраста будут направлены на повышение пенсий неработающим пенсионерам.