Команда Трампа заказала в Китае баннеры к выборам 2020 года до начала действия пошлин 

Команда президента США Дональда Трампа, начавшая подготовку к выборам 2020 года, заказала в Китае агитационные материалы из-за опасений подорожания производства на фоне введения американских пошлин.
Как сообщили китайские СМИ из провинции Аньхуэй, местная текстильная фабрика получила неожиданный крупный заказ на производство рекламных баннеров с лозунгом Трампа «Сохраним Америку снова великой!» передает «Интерфакс». Отмечается, что фабрика уже успела выпустить 90 тыс. экземпляров агитационных материалов.
Ранее, 21 июля министр финансов США Стивен Мнучин не исключил заключения торгового соглашения с Китаем.
Напомним, в начале июля США ввели 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары, ответные меры Пекина также вступили в силу. Затем Вашингтон пригрозил введением новых пошлин, Китай заявил о готовности применить контрмеры.
Трамп обвинил ответивший на пошлины Китай в жестокости.