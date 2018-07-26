Команда Трампа заказала в Китае баннеры к выборам 2020 года до начала действия пошлин

Команда президента США Дональда Трампа , начавшая подготовку к выборам 2020 года, заказала в Китае агитационные материалы из-за опасений подорожания производства на фоне введения американских пошлин. Как сообщили китайские СМИ из провинции Аньхуэй, местная текстильная фабрика получила неожиданный крупный заказ на производство рекламных баннеров с лозунгом Трампа «Сохраним Америку снова великой!» передает «Интерфакс» . Отмечается, что фабрика уже успела выпустить 90 тыс. экземпляров агитационных материалов. Ранее, 21 июля министр финансов США Стивен Мнучин не исключил заключения торгового соглашения с Китаем. Напомним, в начале июля США ввели 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары, ответные меры Пекина также вступили в силу. Затем Вашингтон пригрозил введением новых пошлин, Китай заявил о готовности применить контрмеры. Трамп обвинил ответивший на пошлины Китай в жестокости.