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МВФ указал на недооцененный рубль и переоцененный доллар
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МВФ указал на недооцененный рубль и переоцененный доллар 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: Lenta.ru
Российский рубль недооценен примерно на пять процентов. Об этом говорится в годовом докладе Международного валютного фонда о внешней сбалансированности, передает РБК.
Эксперты МВФ отметили, что повысившиеся геополитическая напряженность привела к снижению курса рубля, но не изменила общую оценку его стоимости. Основной причиной падения курса экономисты назвали расширение американских санкций, ударивших по крупным производителям и добывающей отрасли.
В докладе также указано, что доллар США переоценен на 8-16 процентов по сравнению со среднесрочными фундаментальными значениями и желательной политикой. При этом год назад МВФ оценивал переоцененность американской валюты в 10–20 процентов.
24 июля заявление президента США Дональда Трампа о возможном вмешательстве России в грядущие промежуточные американские выборы обвалило рубль. К 19:50 по московскому времени за один доллар давали 63,5 рубля, хотя еще в 19:10 он торговался в районе 62,6 рубля.
18 июля сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к рублю продолжат расти из-за смягчения валютного контроля в отношении подпавших под санкции США российских компаний-экспортеров. По оценкам аналитиков, принятые Госдумой поправки, смягчающие валютный контроль, в итоге ускорят отток капитала и рост дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке, что в свою очередь приведет к ослаблению рубля
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