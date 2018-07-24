Ещё
В Челябинске зафиксирована самая низкая цена на бензин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинске зафиксирована самая низкая цена на бензин 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
В челябинском УФАС проанализировали рост цен на топливо. Оказалось, что согласно данным Росстата цена на самый ходовой бензин марки АИ-92 в Челябинске самая низкая по сравнению с соседними миллионными городами. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Специалисты УФАС так же проанализировали все составляющие роста цен на бензин и так же пришли к весьма интересным выводам.
«Рост цен на моторное топливо в регионе вызван не действиями нефтяных компаний на розничном рынке Челябинской области, а действиями нефтеперерабатывающих заводов, которые находятся в других регионах. То есть на рост розничных цен на моторное топливо влияет, в том числе, рост оптовых цен, формирующихся в крупном опте. Данная проблема является общероссийской, так как рост цен на бензин наблюдается во всех регионах России», — прокомментировали ситуацию с удорожанием топлива в региональном УФАС.
По данным ведомства, с января по июль этого года прирост средней оптовой цены на бензин марки АИ-92 составил от 17 до 20%.
Согласно официальным данным Росстата в январе 2018 года АИ-92 в Челябинске стоил 39,40 руб., в июне ценник стал 39,81 рублей. Для сравнения в Казани в январе ценники на АЗС за ходовой АИ-92 были на уровне 37,40 руб., а в июне изменились на 40,61 руб. Самый большой рост цен был зафиксирован в Перми. В июне АИ-92 там стоил 41.37 руб.
АиФ: последние новости
Озеро Увильды вернут людям, проход к воде вновь станет бесплатным. Без «заочки»? Со следующего года не будет заочной формы обучения В Челябинске трехлетний ребёнок выпал из окна седьмого этажа и остался жив
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам293
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой21
Путин дал добро на новый мегамост577
Бузова попала в аварию48
Россиян лишат желания иметь валюту193
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение