В Челябинске зафиксирована самая низкая цена на бензин

В челябинском УФАС проанализировали рост цен на топливо. Оказалось, что согласно данным Росстата цена на самый ходовой бензин марки АИ-92 в Челябинске самая низкая по сравнению с соседними миллионными городами. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Специалисты УФАС так же проанализировали все составляющие роста цен на бензин и так же пришли к весьма интересным выводам.

«Рост цен на моторное топливо в регионе вызван не действиями нефтяных компаний на розничном рынке Челябинской области , а действиями нефтеперерабатывающих заводов, которые находятся в других регионах. То есть на рост розничных цен на моторное топливо влияет, в том числе, рост оптовых цен, формирующихся в крупном опте. Данная проблема является общероссийской, так как рост цен на бензин наблюдается во всех регионах России », — прокомментировали ситуацию с удорожанием топлива в региональном УФАС.

По данным ведомства, с января по июль этого года прирост средней оптовой цены на бензин марки АИ-92 составил от 17 до 20%.