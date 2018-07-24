В Челябинске зафиксирована самая низкая цена на бензин 

В челябинском УФАС проанализировали рост цен на топливо. Оказалось, что согласно данным Росстата цена на самый ходовой бензин марки АИ-92 в Челябинске самая низкая по сравнению с соседними миллионными городами. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Специалисты УФАС так же проанализировали все составляющие роста цен на бензин и так же пришли к весьма интересным выводам.
«Рост цен на моторное топливо в регионе вызван не действиями нефтяных компаний на розничном рынке Челябинской области, а действиями нефтеперерабатывающих заводов, которые находятся в других регионах. То есть на рост розничных цен на моторное топливо влияет, в том числе, рост оптовых цен, формирующихся в крупном опте. Данная проблема является общероссийской, так как рост цен на бензин наблюдается во всех регионах России», — прокомментировали ситуацию с удорожанием топлива в региональном УФАС.
По данным ведомства, с января по июль этого года прирост средней оптовой цены на бензин марки АИ-92 составил от 17 до 20%.
Согласно официальным данным Росстата в январе 2018 года АИ-92 в Челябинске стоил 39,40 руб., в июне ценник стал 39,81 рублей. Для сравнения в Казани в январе ценники на АЗС за ходовой АИ-92 были на уровне 37,40 руб., а в июне изменились на 40,61 руб. Самый большой рост цен был зафиксирован в Перми. В июне АИ-92 там стоил 41.37 руб.