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Британия до конца 2020 года будет участвовать в программах ЕС
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Британия до конца 2020 года будет участвовать в программах ЕС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 24 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания до конца 2020 года продолжит участвовать во всех программах ЕС и финансировать их, даже в случае невозможности согласовать с ЕС соглашение о Brexit, заявил минфин Соединенного Королевства.
"Бизнес, университеты и местные организации должны знать, что все финансирование через программы ЕС с данного момента и до конца 2020 года гарантируется Великобританией даже в случае выхода из ЕС без соглашения. Переходный период (после Brexit) предусматривает участие Британии во всех программах Евросоюза до конца 2020 года", — говорится в полученном РИА Новости заявлении минфина.
Министерство также пообещало, что Британия продолжит участвовать в инфраструктурных и инвестиционных проектах, в том числе реализуемых Европейским фондом регионального развития.
Британия покинет ЕС в конце марта 2019 года, переходный период после Brexit продлится до конца 2020 года.
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