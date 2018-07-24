Британия до конца 2020 года будет участвовать в программах ЕС

"Бизнес, университеты и местные организации должны знать, что все финансирование через программы ЕС с данного момента и до конца 2020 года гарантируется Великобританией даже в случае выхода из ЕС без соглашения. Переходный период (после Brexit) предусматривает участие Британии во всех программах Евросоюза до конца 2020 года", — говорится в полученном РИА Новости заявлении минфина.

Министерство также пообещало, что Британия продолжит участвовать в инфраструктурных и инвестиционных проектах, в том числе реализуемых Европейским фондом регионального развития.

Британия покинет ЕС в конце марта 2019 года, переходный период после Brexit продлится до конца 2020 года.