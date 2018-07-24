Реклама займет 20% эфирного времени

Реклама займет до 20% эфирного времени на телевидении

Предельная продолжительность рекламы в часовой телепрограмме может вырасти с 15 до 20 процентов, то есть с 9 минут в час до 12. Соответствующий законопроект принят депутатами Госдумы РФ во втором, основном чтении.

При этом для круглосуточных телеканалов общий объем рекламы в сутки не будет увеличен, а останется прежним — 216 минут, передает ТАСС

Также в этом законопроекте оговаривается запрет на "рекламу отдельных видов товаров в детских телепередачах и радиопередачах", в частности на рекламу "алкогольной продукции, продукции военного назначения и оружия, лекарств, основанных на риске игр, пари, услуг по заключению договоров ренты, в том числе договора пожизненного содержания с иждивением, деятельности медиаторов".