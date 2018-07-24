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Реклама займет 20% эфирного времени
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Реклама займет до 20% эфирного времени на телевидении 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Предельная продолжительность рекламы в часовой телепрограмме может вырасти с 15 до 20 процентов, то есть с 9 минут в час до 12. Соответствующий законопроект принят депутатами Госдумы РФ во втором, основном чтении.
При этом для круглосуточных телеканалов общий объем рекламы в сутки не будет увеличен, а останется прежним — 216 минут, передает ТАСС.
Также в этом законопроекте оговаривается запрет на "рекламу отдельных видов товаров в детских телепередачах и радиопередачах", в частности на рекламу "алкогольной продукции, продукции военного назначения и оружия, лекарств, основанных на риске игр, пари, услуг по заключению договоров ренты, в том числе договора пожизненного содержания с иждивением, деятельности медиаторов".
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