Росстат: продукты в России дорожают быстрее, чем в ЕС

Москва , 24 июля — «Вести. Экономика». Продукты в России подорожали в январе-июне на 2,5%, в ЕС — на 1%, сообщает Росстат . В том числе в июне цены на продукты выросли в России на 0,4%, в ЕС — снизились на 0,2%.

В 2017 г. продовольствие в России подорожало 0,7%, в ЕС — на 2,6%. Между тем овощи в России подорожали в январе-июне на 14,4%, в ЕС — на 1%, фрукты в России — на 10,4%, в ЕС — на 6,6%. Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты выросли в России на 2,7%, в ЕС — на 0,3%. Рыба и морепродукты подорожали в России на 1,3%, в ЕС — также на 1,3%, мясо и мясопродукты в России — на 1%, в ЕС — на 0,2%, хлебобулочные изделия и крупы в России — на 0,2%, в ЕС — на 0,7%. Масла и жиры не подорожали в России в январе-июне, тогда как в ЕС цены выросли на 0,3%. Молочные изделия, сыры и яйца подешевели в России на 0,2%, в ЕС — на 0,3%.