ЦБ готовит ипотечный сюрприз россиянам к Новому году

Драйвером роста рынка ипотеки в России выступает снижение процентных ставок, отмечает финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин . Очередное снижение ключевой ставки эксперты ожидают увидеть на последнем заседании ЦБ в 2018 году.

Рост ипотечного кредитования в России

По данным ДОМ. РФ (ранее — АИЖК), в июне российские банки выдали ипотечные кредиты на 250 млрд рублей. Эта сумма является одной из самых высоких среди месячных объемов выдачи займов за всю историю ипотечного кредитования в России, больше ипотеки российские банки выдавали только в декабре 2017-го года. По сравнению с июнем прошлого года объемы выдачи увеличились в 1,6 раза. Всего за первое полугодие в России было выдано жилищных кредитов на сумму более 1,3 трлн рублей.

«В первую очередь драйвером роста ипотеки выступает снижение процентных ставок. Если посмотреть на структуру спроса, то он по большей части формируется вокруг вторичного рынка. Спрос предъявляют те покупатели, которые снимают жилье и хотят улучшить жилищные условия.

И хотя покупка в ипотеку не позволяет приобрести жилье аналогичной площади и в том же месте, где арендуется недвижимость, в определенный момент времени на фоне снижения процентных ставок покупка в ипотеку становится более выгодной или сопоставимой с арендой жилья. Ежемесячный платеж у аренды и ипотеки сближается. Такая тенденция стимулирует спрос на собственное жилье и способствует росту объемов кредитования», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Согласно прогнозу ДОМ.РФ, средняя ставка по ипотеке, выданной за весь 2018 год, может составить 9,3%, а в последнее месяцы она может и вовсе снизиться до исторического рекорда в 9,1%. Снижению средневзвешенной ставки способствует как решения ЦБ по ключевой ставки, так и льготное кредитование отдельных категорий граждан. Уже сегодня многие молодые специалисты, зарплатные клиенты или многодетные семьи могут получить ипотеку со ставками 6% и ниже.

Снижение ставки ЦБ «Скорее всего, такая тенденция получит продолжение, но многое здесь зависит от того, какие решения будет принимать ЦБ на ближайших заседаниях. Все-таки спрос на жилье стимулирует именно снижение ежемесячного платежа, а те, кто хотел купить недвижимость с учетом текущих показателей рынка — процентных ставок, наличия определенных объектов недвижимости на рынке и с определенным ежемесячным платежом — уже сделали это.

Для того, чтобы механизм продолжал работать дальше, необходимо продолжать снижать ставку. В таком случае на рынок выйдут новые покупатели из соответствующего сегмента, которые хотят переехать из арендного жилья. На мой взгляд, всплеск на рынке, который мы наблюдаем сейчас, постепенно будет затухать, а темпы роста замедляться. Подстегнуть их может снижение ставки ЦБ, которое мы ожидаем увидеть на последнем заседании в 2018 году», — прогнозирует Тимур Нигматуллин.

Ранее эксперты предположили, что среднюю ставку по ипотеке в России стоимостью ниже 9% годовых мы сможем увидеть уже весной 2019 года. Достижению такого результата будут способствовать не только действия регулятора, но и инвестиции банков в технологии, позволяющие им снижать операционные издержки.

«Номинально рынок продолжит расти, но темпы его роста будут замедляться. Стоит также отметить влияние более низких ставок ипотеки на стоимость жилья. Я думаю, что снижение ставок по ипотеке не приведет к росту цен на недвижимость, даже несмотря на снижение объемов ввода жилья, инфляцию и уход с рынка первичной недвижимости ряды компаний.

Если обрисовать в общих чертах ситуацию на рынке ипотеки, то он будет расти с фокусом на вторичном жилье и без роста цен на недвижимость. Такая ситуация может сохраниться в ближайшие несколько лет», — резюмирует аналитик.