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ФАС в течение месяца определится с тарифами на транспорт газа независимыми производителями
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ФАС в течение месяца определится с тарифами на транспорт газа независимыми производителями 

ТАСС 37 минут назад
ПОНИЗОВКА /Республика Крым/, 24 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в течение месяца планирует принять решение по тарифам на транспортировку газа независимыми производителями, сообщил ТАСС глава ведомства Игорь Артемьев.
"Это большой вопрос, сейчас обсуждается новая методика. Методика обсуждается в правительстве Российской Федерации. После того, как методика будет одобрена, по этой методике мы и посчитаем тариф. Я думаю, в пределах месяца", — сказал он.
С июля 2015 года тариф на транспортировку газа для независимых производителей составлял 13,04 рубля за 1 тыс. куб. м на 100 км.
Правление ФАС планировало рассмотреть индексацию этого тарифа еще в 2016 и 2017 годах, но в июле 2017 года вопрос был снят с повестки по инициативе главы ФАС Игоря Артемьева. Тогда он объяснил это тем, что идея повышения тарифов для независимых производителей не находила поддержки в правительстве.
Так решение о тарифе было перенесено на 2018 год. В июне антимонопольная служба предложила повысить его с 1 июля до 13,48 рубля за 1 тыс. куб. м на 100 км.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в середине июля на совещании с участниками рынка согласовал общие подходы к разработке методики расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам. Однако согласовало ли правительство предложение ФАС повысить тариф, не уточнялось.
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