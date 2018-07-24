ФАС в течение месяца определится с тарифами на транспорт газа независимыми производителями

"Это большой вопрос, сейчас обсуждается новая методика. Методика обсуждается в правительстве Российской Федерации . После того, как методика будет одобрена, по этой методике мы и посчитаем тариф. Я думаю, в пределах месяца", — сказал он.

С июля 2015 года тариф на транспортировку газа для независимых производителей составлял 13,04 рубля за 1 тыс. куб. м на 100 км.

Правление ФАС планировало рассмотреть индексацию этого тарифа еще в 2016 и 2017 годах, но в июле 2017 года вопрос был снят с повестки по инициативе главы ФАС Игоря Артемьева. Тогда он объяснил это тем, что идея повышения тарифов для независимых производителей не находила поддержки в правительстве.

Так решение о тарифе было перенесено на 2018 год. В июне антимонопольная служба предложила повысить его с 1 июля до 13,48 рубля за 1 тыс. куб. м на 100 км.