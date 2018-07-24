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Лира упала после решения ЦБ Турции оставить ставку без изменений
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Лира упала после решения ЦБ Турции оставить ставку без изменений 

Вести Экономика 44 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». Турецкая лира и облигации упали страны, поскольку центробанк Турции неожиданно оставил процентные ставки без изменений, сообщает Bloomberg.
Фото: EPA-EFE/SEDAT SUNA
ЦБ Турции сохранил ставку недельного РЕПО на уровне 17,75%. Это первое решение регулятора по денежно-кредитной политике, с тех пор как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган победил на выборах и получил новые исполнительные полномочия.
Большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидали, что центробанк поднимет ставку как минимум на 100 базисных пунктов после ускорения инфляции.
В июне инфляция в Турции ускорилась до 15,39%, достигнув максимума за 14 лет, поскольку ослабление лиры подтолкнуло вверх цены на продукты питания и другие товары.
После решения ЦБ курс турецкой валюты упал на 4,2% и приблизился к историческому минимуму, в то время как доходность 10-летних облигаций страны подскочила на 132 базисных пункта до недельного максимума.
Инвесторы считают, что повышение ставок необходимо для охлаждения экономики. Многие ожидали, что центробанк ужесточит политику. Это помогло бы ослабить спекуляции о том, что мнение Эрдогана является основным фактором при принятии решений ЦБ.
Эрдоган, давний сторонник альтернативных экономических теорий, поддерживал более низкие ставки. Президент Турции утверждал, что снижение процентных ставок приведет к замедлению инфляции, так как расходы по займам снизятся.
Как сообщали «Вести. Экономика», Эрдоган одержал победу на выборах в Турции 24 июня, что позволило главе государства получить расширенные полномочия. Ранее он заявлял, что намерен ужесточить контроль над экономикой и взять на себя большую ответственность за денежно-кредитную политику в случае победы на выборах.
Вмешательство президента в политику центрального банка усугубило 22%-е падение лиры в этом году, самое большое падение на развивающихся рынках после аргентинского песо.
ЦБ Турции поднял ставки на 500 базисных пунктов с конца апреля в попытке поддержать национальную валюту.
Инвесторы внимательно следят за экономической политикой Турции, поскольку растущий дефицит текущего счета и двузначная инфляция усиливают опасения по поводу перегрева экономики и возможной жесткой посадки.
" [Нынешнее решение ЦБ Турции] по сути, подтверждает худшие опасения рынков, — цитирует Bloomberg экономиста Nomura International в Лондоне Инана Демира. — Если эта политическая ошибка не будет исправлена экстренным повышением ставки в ближайшее время, опасения рынков выльются в дальнейшую существенную слабость лиры".
К 16:25 мск лира сократила снижение до 3,3% и торговалась по 4,8979 за доллар.
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