Правительство учло в бюджете расходы на выплаты не вышедшим на пенсию работникам

Бюджет предусматривает увеличение расходов на пособия и выплаты работникам, которые не выйдут на пенсию в связи с повышением пенсионного возраста, заявила в ходе вступительного слова заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вице-премьер Татьяна Голикова

«В бюджете учтено увеличение расходов на пособия и выплаты, обусловленные ростом численности работников, которые не выйдут на пенсию, а будут продолжать работать. То есть эта категория будет полностью обеспечена гарантированными выплатами», — сказала она.