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Правительство учло в бюджете расходы на выплаты не вышедшим на пенсию работникам
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Правительство учло в бюджете расходы на выплаты не вышедшим на пенсию работникам 

Rambler News Service 4 часа назад
Бюджет предусматривает увеличение расходов на пособия и выплаты работникам, которые не выйдут на пенсию в связи с повышением пенсионного возраста, заявила в ходе вступительного слова заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вице-премьер Татьяна Голикова.
«В бюджете учтено увеличение расходов на пособия и выплаты, обусловленные ростом численности работников, которые не выйдут на пенсию, а будут продолжать работать. То есть эта категория будет полностью обеспечена гарантированными выплатами», — сказала она.
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