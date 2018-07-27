Россия заплатит высокую цену за новые займы

России придется заплатить более высокую цену за новые займы

Еще недавно Министерство финансов радовалось неуклонному снижению доходности заимствований, но теперь ему, вероятно, придется платить инвесторам больше, чтобы профинансировать инфраструктурные планы президента Владимира Путина

Чтобы в следующем году Минфин смог для финансирования стройки увеличить чистый объем продаж облигаций федерального займа до 1,48 трлн руб., доходность 10-летних бумаг должна вырасти до 8-9 процентов, считают две трети экономистов, опрошенных агентством Bloomberg . Оставшаяся треть экономистов уверена, что текущих уровней доходностей будет достаточно.

Минфину, который стремится размещать бумаги на уровне рынка, возможно, придется соблазнять инвесторов щедрыми премиями для выполнения плана Путина, отмечает Bloomberg.

Правительство намерено выделять дополнительно 500 млрд руб. в год на строительство инфраструктуры на протяжении следующих шести лет, говорил министр финансов Антон Силуанов

Денис Порывай. Объем предложения вырастет, и ведомству будет непросто найти столько покупателей на ОФЗ, поскольку доходности 10-летних ОФЗ должны вырасти до 8,5 процента годовых примерно с 7,8 процента сейчас, чтобы привлечь локальные банки к покупке таких объемов госбумаг, отмечает аналитик АО "Райффайзенбанк"

"Без нерезидентов непонятно, куда разместить, — сказал Порывай. — Должен будет произойти заметный рост доходностей".

Доля нерезидентов в ОФЗ в июне снизилась до минимума с февраля прошлого года, а на этой неделе американские сенаторы стали вновь обсуждать планы ввести санкции против госдолга РФ . Тем не менее Минфин не видит массового исхода иностранцев, об этом говорил глава департамента госдолга Константин Вышковский

Планы по строительству инфраструктуры увеличат государственный долг до 16,6% валового внутреннего продукта в 2021 году с 14% в 2018 году, свидетельствуют Основные направления бюджетной политики на ближайшие три года.

Хотя рынок может испытывать проблемы, осваивая повышенные заимствования, инвесторы пока не будут закладывать сомнения по поводу размещений, учитывая, что Минфин может начать использовать Фонд национального благосостояния для расходов на инфраструктуру после того, как его объем превысит 7% ВВП, говорится в обзоре Morgan Stanley

"Чтобы длинные ОФЗ стали интересны банкам, нужно, чтобы спред к Ruonia стал 100-125 базисных пунктов, — говорит Порывай. — Пока этого нет, мы видим, что у банков позиция в ОФЗ не увеличивается длительное время, в то время, как вложения в депозиты ЦБ растут".

По его словам, почти все деньги, которые приходят в банки через интервенции Минфина и из расходов бюджета, уходят в депозиты Центробанка.

Эксперт также отметил, что в период, когда Минфин планирует нарастить заимствования, ФРС будет повышать ставку, провоцируя отток денег с развивающихся рынков.