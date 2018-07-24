Самозанятые получат трудовые книжки

Министерство труда и социально защиты разместило на федеральном портале проектов правовых актов окончательный вариант законопроекта о статусе самозанятых граждан. Поправки упорядочивают деятельность физлиц, закрепляя за ними права и обязанности. Планируемый срок вступления закона в силу — январь 2019 года.

Что предлагают Минтруд и Минфин

Главная изюминка законопроекта — необходимость заключения договора об оказании услуг в случае, если самозанятые граждане станут их предоставлять индивидуальным предпринимателям. ИПшники, в соответствии с нормами действующего законодательства, обязаны завести на работника трудовую книжку и обеспечить его отпускными. По соглашению сторон трудовой договор может заключаться как на неопределенный, так и на определенный срок.

Помимо этого работодатель станет уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в порядке и размерах, определённых федеральными законами, а также оформлять самозанятым страховые свидетельства государственного пенсионного страхования.

А вот для оказания услуг физическим лицам заключения трудового договора законопроект не предусматривает. Ранее глава Минтруда Максим Топилин пояснял « Парламентской газете », что его ведомство выступает против этого.

«У самозанятых нет как таковых проблем с работодателями — предполагать, что семья будет заключать с нянечкой или репетитором письменный трудовой договор, бессмысленно. Поэтому мы исходим из того, что в таких отношениях трудовой договор не целесообразен», — сказал министр.

Решать трудовые споры, не урегулированные работником и работодателем-физлицом, законопроект предлагает в суде.

Что касается взыскания налогов с самозанятых, то разработкой такого законопроекта сегодня занимается Минфин. На «круглом столе» в Совете Федерации 18 июля замминистра финансов Илья Трунин частично рассказал о замыслах ведомства в этом направлении.

По его словам, один из вариантов документа предполагает, что самозанятые будут платить три процента с доходов, если они оказывают услуги гражданам, и шесть процентов — если работают с юридическими лицами. В эти же суммы будут закладываться и страховые взносы. Предварительно речь идёт о 1,5 проценте, из которых часть пойдёт в Пенсионный фонд России (ПФР) , а часть отчислений покроет медицинскую и социальную страховки.

Справка По данным Минтруда на 11 июля, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на один процент и составила 694 300 человек. При этом количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, почти в три раза превышает численность безработных. Уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9 процента от численности экономически активного населения. По мнению Трунина, это важно, так как сегодня за самозанятых граждан, которые считаются безработными, взносы в фонды обязательного медицинского страхования платят региональные бюджеты, регулярно покрывая дефицит, который только в 2016 году составил 618 миллиарда рублей.

И хотя первый вице-премьер Антон Силуанов , недавно выступая в Совете Федерации, сказал, что Минфин не против взвалить обузу на себя, однако неопределённость остаётся: почему за медобеспечение фактически работающих граждан, которых, по данным Росстата, насчитывается более 15 миллиона человек, должно платить государство?

Регионам предложено подключиться

Правильнее и справедливее, если бы хоть часть расходов на свои медстраховки самозанятые граждане несли сами, считает председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин . По его мнению, проблема давно перезрела и требует оперативного решения. Вопрос в том — как заинтересовать граждан, работающих на себя, встать на учёт и начать платить налоги?

На сегодня предлагается два механизма решения щекотливого вопроса — введение патентной системы с необременительной разовой оплатой, за которую выступают сенаторы, и применение чисто фискальной методики, ранее озвученной главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным

Он предложил оплачивать новый налог через специальное мобильное приложение при условии, что доход самозанятых не будет превышать 10 миллионов рублей в год.

Подмосковье, Татарстане и Минфин поддерживает предложенный ФНС механизм и планирует запустить его в экспериментальном режиме с января 2019 года в четырёх регионах России: Москве Калужской области . Отмечая важность решения и его безусловно позитивную суть, Сергей Рябухин тем не менее уверен, что право выбора той или иной формы налогового учёта самозанятых должно быть закреплено за регионами.

«Например, губернатор Белгородской области говорит, что региону подошла бы патентная система, так как с ней легче справиться с точки зрения администрирования. Другим регионам предпочтительнее взимать налоги на профессиональный доход через мобильное приложение. Поэтому разумнее было бы рамочно обозначить в федеральном законе право выбора фискального инструмента», — пояснил сенатор «Парламентской газете» эффективность комбинированной системы налогообложения.

Он также считает целесообразным, если бы и ставку по налогу, а также размер отчислений в фонды страхования устанавливали сами регионы.

В то же время глава комитета считает, что при легализации самозанятых нужно избежать перетока индивидуальных предпринимателей в предлагаемый Минфином упрощённый режим налогообложения. А соблазн велик. Фиксированный платёж в ПФР индивидуальных предпринимателей с годовым доходом до 300 тысяч рублей в 2018 году составил 26,5 тысячи рублей. Возможно, после принятия закона какие-то ипэшники попытаются сэкономить и перевоплотиться в самозанятых.

Однако и это нельзя назвать основной проблемой вывода из тени работающих на себя граждан. Процессу явно поспособствует индивидуальный контакт с людьми. Как пояснил «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский , без участия территорий не справиться.

В Конституции записано, что каждый гражданин вправе самостоятельно определять форму трудовой занятости, но есть и статья об обязанности участвовать в общегосударственных расходах, связанных в том числе со здравоохранением.

«Сегодня в этом вопросе есть заинтересованность регионов, потому что они могут дойти до каждого дома, до каждого человека и выяснить, чем он занимается. Кто торгует на рынке, кто замки чинит, кто коров пасёт. В Конституции записано, что каждый гражданин вправе самостоятельно определять форму трудовой занятости, но есть и статья об обязанности участвовать в общегосударственных расходах, связанных в том числе со здравоохранением», — уточнил парламентарий, добавив, что, судя по статистике самозанятых, в стране явно наблюдается перекос в реализации гражданами своих прав.

Для балансировки гражданских прав и обязательств, уверен сенатор, граждане с разной формой занятости должны нести посильные расходы. Для этого нужен действительно рабочий закон. Рязанский напомнил, что все ранее реализованные в этом направлении инициативы закончились фискальными каникулами для сиделок, репетиторов и уборщиц. В итоге на налоговый учёт встало чуть больше тысячи человек.