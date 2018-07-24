В июне россияне взяли у банков 250 млрд рублей на ипотеку

В июне 2018 года в России объем выдачи ипотеки, по предварительным оценкам госкомпании «Дом.рф», составил не менее 250 млрд рублей, что в 1,6 раза превышает показатель за июнь прошлого года — 157 млрд, говорится в отчете.

А ипотечный портфель банковской системы на 1 июня достиг 5,8 трлн рублей, что на 22% больше, чем 12 месяцев ранее. При этом в госкомпании отмечают, что качество ипотечного портфеля остается на высоком уровне: просроченная задолженность свыше 90 дней составляет лишь 2,08%.

Возможно, увеличению объема выдачи ипотечных кредитов способствовало снижение ставок. Так, по данным «Дом.рф», на конец мая 2018 года средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась по сравнению с маем 2017-го на 1,77 п. п. и составила 9,56%. При этом ставка по кредитам на новостройки снизилась на 1,52 п. п. — до 9,39%, а на приобретение жилья на вторичном рынке — на 1,93 п. п. — до 9,63%.

Всего за пять месяцев текущего года банки выдали 542,8 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 трлн рублей. Это на 60% больше, чем за аналогичный период 2017 года, в количественном выражении, и на 73% — в денежном.

За шесть месяцев, по предварительной оценке «Дом.рф», объем выдачи ипотеки превысил 1,3 трлн рублей, а к концу года достигнет уровня в 2,8 трлн рублей. Также в госкомпании прогнозируют снижение к концу года ставок по ипотеки ниже 9% годовых, а к концу 2019-го — ниже 8%.

Единый институт развития в жилищной сфере «Дом.рф» (ранее — АИЖК) существует с 1997 года и реализует государственные инициативы, направленные на повышение качества и доступности жилья для граждан.

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