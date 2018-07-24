Ещё
В июне россияне взяли у банков 250 млрд рублей на ипотеку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В июне россияне взяли у банков 250 млрд рублей на ипотеку 

Мир24 18 минут назад
В июне 2018 года в России объем выдачи ипотеки, по предварительным оценкам госкомпании «Дом.рф», составил не менее 250 млрд рублей, что в 1,6 раза превышает показатель за июнь прошлого года — 157 млрд, говорится в отчете.
А ипотечный портфель банковской системы на 1 июня достиг 5,8 трлн рублей, что на 22% больше, чем 12 месяцев ранее. При этом в госкомпании отмечают, что качество ипотечного портфеля остается на высоком уровне: просроченная задолженность свыше 90 дней составляет лишь 2,08%.
Возможно, увеличению объема выдачи ипотечных кредитов способствовало снижение ставок. Так, по данным «Дом.рф», на конец мая 2018 года средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась по сравнению с маем 2017-го на 1,77 п. п. и составила 9,56%. При этом ставка по кредитам на новостройки снизилась на 1,52 п. п. — до 9,39%, а на приобретение жилья на вторичном рынке — на 1,93 п. п. — до 9,63%.
Всего за пять месяцев текущего года банки выдали 542,8 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 трлн рублей. Это на 60% больше, чем за аналогичный период 2017 года, в количественном выражении, и на 73% — в денежном.
За шесть месяцев, по предварительной оценке «Дом.рф», объем выдачи ипотеки превысил 1,3 трлн рублей, а к концу года достигнет уровня в 2,8 трлн рублей. Также в госкомпании прогнозируют снижение к концу года ставок по ипотеки ниже 9% годовых, а к концу 2019-го — ниже 8%.
Единый институт развития в жилищной сфере «Дом.рф» (ранее — АИЖК) существует с 1997 года и реализует государственные инициативы, направленные на повышение качества и доступности жилья для граждан.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Дело на сотни миллионов долларов: в США осудили телефонных мошенников На крупнейшей АЭС в Бельгии внепланово отключился реактор В Латвии осознали эффект от плохих отношений с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет138
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками85
Россиян лишат желания иметь валюту61
Тяжелобольная Терехова не может говорить9
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест116
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение