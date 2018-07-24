Все российские активы остаются в заложниках мировой торговой войны

На мировых финансовых рынках сегодня царит позитив, и всё благодаря новым программам стимулирования в Китае . Китайский регулятор решил предоставить много дешёвой ликвидности тем, кто в ней действительно нуждается. Да, с одной стороны это позитив, но с другой стороны — это явный сигнал готовности к дальнейшему противостоянию с Америкой в торговой войне. Уже сейчас можно смело говорить о том, что никакого диалога между Пекином и Вашингтоном не будет, а значит, в ближайшие недели стоит ждать от США введение новых пошлин на китайские товары. Данные действия китайских властей явно сигнализируют о дальнейших рисках, но инвесторы пока не хотят их замечать. Китайские биржевые индексы сегодня подскочили ещё почти на 2%, а вот биржевой индекс в Японии прибавил менее 0.5%.

Набирающий обороты сезон корпоративных отчётностей в США пока радует инвесторов. Вчера отчитался очередной гигант из сектора хай-тека — Alphabet (GOOGL). Отчёт компании порадовал инвесторов, а акции компании на пост-маркете вместе с индексом NASDAQ обновили свои исторические максимумы. Сегодня фьючерсы на основные биржевые индексы США растут на 0.3%, а фондовые индексы в Европе прибавляют 1-1.5%.

В первой половине дня рублёвый индекс Московской биржи подрос на 0.35% до отметки 2270 пунктов, а валютный индекс РТС прибавил 0.8% и поднялся до отметки 1138 пунктов. Несмотря на вчерашний и сегодняшний позитив, причин для радости сейчас нет. С прицелом на август взгляд на российский рынок остаётся умерено негативный. К сожалению, все российские активы остаются в заложниках мировой торговой войны, которая только начинает разгораться. В лидерах роста сегодня акции ГМК, они прибавляют почти 3%, также лучше рынка растут акции Сбербанка , на 2%. Акции ВТБ Роснефти , наоборот, теряют почти 0.5%, а Газпром торгуется нейтрально.

С технической точки зрения, картина по российскому рублёвому индексу выглядит негативной. Индекс чётко развернулся от своего исторического максимума и теперь держит путь к отметке 2200 пунктов. Валютный индекс РТС держит путь к отметке 1050 пунктов, которые могут быть достигнуты уже в августе. Пока инвесторам ещё можно удерживать ранее купленные акции, но если отметка 2200 будет пробита вниз, то лучше частично, или полностью выходить из российских акций. Вчерашний и сегодняшний рост — это всего лишь технический отскок.

Индекс промышленных металлов сегодня растёт на 1,5%, на позитивных новостях из Китая, точнее на китайских деньгах. Как только возобновится снижение китайского юаня, цены на промышленные и драгоценные металлы вновь пойдут вниз. Цена тройской унции золота сегодня показывает скромный рост на 0.2% и пока консолидируется вблизи отметки 1230 долларов. Цена нефти марки Brent сегодня торгуется нейтрально, вблизи отметки 73$ за баррель, и это на 10% ниже максимальных отметок текущего года.

На глобальном валютном рынке сегодня затишье и сильных движений нет. Индекс доллара пока торгуется выше отметки 94 пункта, а ключевая валютная пара евро-доллар — чуть выше отметки 1.17. Российский рубль сегодня отыграл часть потерь в паре с долларом. Ему удалось прибавить почти 0.5%, и теперь он консолидируется около отметки 62.8.

До конца дня позитив на российском фондовом рынке должен сохраниться, хотя рублёвый индекс Московской биржи может завершить основную сессию в минусе.