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Экономика России провернула негативный маневр
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Экономика России провернула негативный маневр 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская экономика вернулась в зону недостаточно благоприятного делового климата, говорится в докладе Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ), который имеется в распоряжении «Ленты.ру».
О негативных тенденциях говорит индекс экономического настроения, рассчитанный авторами доклада на основе нескольких индикаторов. Во внимание принималось положение дел в промышленности, торговле, сфере услуг, строительстве, а также поведение потребителей. Во втором квартале 2018 года значение индекса после двух с лишним лет роста снизилось на 0,9 пункта — до 99,2.
По классификации ВШЭ это означает, что российская экономика снова вернулась в зону недостаточно благоприятного делового климата, из которой вышла в первом квартале. Граница между благоприятным и неблагоприятным климатом находится как раз на отметке в сто пунктов.
По словам директора Центра конъюнктурных исследований Георгия Остапковича, ухудшение делового климата выглядит неожиданным, и «заметных макроэкономических предпосылок для подобного отрицательного маневра не наблюдалось».
В качестве причин авторы доклада называют слабый инвестиционный и потребительский спрос на продукцию и услуги, рост инфляционных ожиданий (в том числе из-за повышения цен на топливо и ожидания повышения НДС), а также роста общей неопределенности относительно экономической ситуации в стране. Последний фактор, по словам Остапковича, давит на строительство и промышленность.
Снизились также и отдельные индексы, рассчитанные для отраслей экономики: промышленности, строительства, розничной торговли, сферы услуг.
При этом авторы оптимистично смотрят на будущее российской экономики.
«Исходя из прогнозных ожиданий участников опроса на ближайшую перспективу, можно предположить, что в третьем и четвертом кварталах текущего года ситуация в добывающей промышленности, строительстве и сфере услуг улучшится и, соответственно, ИЭН по итогам 2018 года вновь, возможно, перейдет в зону благоприятного делового климата», — говорится в докладе.
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