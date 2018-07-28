Митинг против повышения пенсионного возраста прошёл в Екатеринбурге

Екатеринбурге в 30-градусную жару на площади Советской армии прошёл согласованный с местными властями митинг против повышения пенсионного возраста в России , организованный КПРФ

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента, участники акции потребовали не принимать изменения пенсионного законодательства или заморозить ситуацию в том виде, в каком она есть, а также отправить в отставку российское правительство

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на аналогичном митинге в Барнауле его участники также потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым

Напомним, Кабмин в середине июня 2018 года принял решение увеличить в России пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63.

Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, размер пенсии неработающим пенсионерам отныне будет расти на 1000 рублей в год.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект и повышении пенсионного возраста.