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Митинг против повышения пенсионного возраста прошёл в Екатеринбурге
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Митинг против повышения пенсионного возраста прошёл в Екатеринбурге 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
В Екатеринбурге в 30-градусную жару на площади Советской армии прошёл согласованный с местными властями митинг против повышения пенсионного возраста в России, организованный КПРФ.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента, участники акции потребовали не принимать изменения пенсионного законодательства или заморозить ситуацию в том виде, в каком она есть, а также отправить в отставку российское правительство.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на аналогичном митинге в Барнауле его участники также потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Напомним, Кабмин в середине июня 2018 года принял решение увеличить в России пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63.
Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, размер пенсии неработающим пенсионерам отныне будет расти на 1000 рублей в год.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект и повышении пенсионного возраста.
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