Минэнерго повысило прогноз добычи нефти в РФ на 2018 год

Россия повысила прогноз добычи нефти на 2018 год до 551 миллиона тонн, на 2019 год — до 555 миллионов тонн на фоне решения о росте добычи в рамках сделки ОПЕК+, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак "Из-за недавнего решения по сделке ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи нефти мы пересмотрели прогноз по добыче нефти по итогам 2018 года и увеличили его примерно на 3,5 миллиона тонн, до 551 миллиона тонн. В 2019 году добыча нефти, по нашим прогнозам, достигнет порядка 555 миллионов тонн", — сказал Новак. Он также отметил, что это предварительные оценки. "Многое будет зависеть от динамики рынка и необходимости корректировать наши действия", — заключил министр. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.