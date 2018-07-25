Business Insider: РФ нашла «ахиллесову пяту» экономики США 

Издание Business Insider опубликовало материал, в котором говорится о том, что Россия нашла «ахиллесову пяту» США. Москва стала избавляться от американских облигаций.
РФ уменьшила активы в американских облигациях государственного займа с 96 до 15 миллиардов долларов. Это стало причиной роста процентных ставок в Соединенных Штатах, что вызвало недовольство у американского лидера Дональда Трампа, передает РИА Новости.
После антироссийских санкций ограничительные меры могут затронуть и торговлю американскими облигациями. Сокращение активов в американских ценных бумагах позволит России укрепить рубль и диверсифицировать валютные резервы.
Однако гораздо больший урон экономике Соединенных Штатов нанесет Китай, если также начнет избавляться от американских облигаций, полагает издание.
Владельцами гособлигаций США являются иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля этими бумагами позволяет американским властям осуществлять госрасходы в условиях большого бюджетного дефицита.