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С приближением налоговых платежей давление рубля на доллар вновь усилилось
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С приближением налоговых платежей давление рубля на доллар вновь усилилось 

Прайм 59 минут назад
С приближением момента уплаты основных налоговых платежей давление рубля на доллар в районе 63 вновь усилилось, и после первых минут торгов во вторник отечественной валюте все-таки удалось закрепиться ниже данной отметки. Как и днем ранее, рубль демонстрирует наилучшую динамику среди валют развивающихся рынков: если в течение понедельника сопоставимую с рублем положительную динамику демонстрировала лишь турецкая лира, то во вторник рубль пребывает в заметном плюсе по сути в одиночестве (укрепление других валют EM к середине дня не превышало 0,1%). Цены на нефть при этом хоть и вернулись на уровень выше 73 долл. за баррель, однако демонстрировали не слишком убедительную динамику для укрепления рубля.
Мы по-прежнему полагаем, что текущее закрепление рубля ниже 63 в паре с долларом обусловлено крупными рублевыми выплатами экспортеров, как налоговыми, так и дивидендными. Тем не менее, ситуация с рублевой ликвидностью в целом сохраняется комфортной, и с окончанием на текущей недели крупных выплат рубль будет постепенно терять поддержку.
Остатки банков на корсчетах в ЦБ к утру вторника составляли 2,43 трлн руб. На сегодняшнем недельном депозитном аукционе ЦБ сократил лимит до 2,29 трлн руб. против размещенных банками неделей ранее 2,38 трлн руб. Таким образом, по итогам сегодняшнего аукциона в систему вернется, как минимум, 87,4 млрд руб., а по факту не исключено, что банки предпочтут забрать с депозитов еще больше ликвидности. Также сегодня Федеральное казначейство проведет аукцион по размещению на депозиты банков 100 млрд руб. сроком на 35 дней с плавающей процентной ставкой (впрочем, банки по-прежнему не жалуют депозитные аукционы Росказначейства, поэтому даже в пик налоговых выплат спрос на аукционе может остаться минимальным или вовсе нулевым).
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