С приближением налоговых платежей давление рубля на доллар вновь усилилось

С приближением момента уплаты основных налоговых платежей давление рубля на доллар в районе 63 вновь усилилось, и после первых минут торгов во вторник отечественной валюте все-таки удалось закрепиться ниже данной отметки. Как и днем ранее, рубль демонстрирует наилучшую динамику среди валют развивающихся рынков: если в течение понедельника сопоставимую с рублем положительную динамику демонстрировала лишь турецкая лира, то во вторник рубль пребывает в заметном плюсе по сути в одиночестве (укрепление других валют EM к середине дня не превышало 0,1%). Цены на нефть при этом хоть и вернулись на уровень выше 73 долл. за баррель, однако демонстрировали не слишком убедительную динамику для укрепления рубля.

Мы по-прежнему полагаем, что текущее закрепление рубля ниже 63 в паре с долларом обусловлено крупными рублевыми выплатами экспортеров, как налоговыми, так и дивидендными. Тем не менее, ситуация с рублевой ликвидностью в целом сохраняется комфортной, и с окончанием на текущей недели крупных выплат рубль будет постепенно терять поддержку.