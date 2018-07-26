ВШЭ: Рост ВВП РФ во II квартале составил 1,8%, по итогам года достигнет 1,9%

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Рост российской экономики по итогам 2018 года составит около 1,9% без учета возможных внешних шоков и изменений в экономической политике российских властей; во втором квартале текущего года ВВП РФ вырос на 1,8%, следует из краткосрочного прогноза института «Центр развития» НИУ ВШЭ

Таким образом, оценки экспертов совпадают с данными Минэкономразвития . По данным МЭР, во втором квартале рост ВВП РФ составил 1,8%, прогноз по году — 1,9%.

"Рост во втором квартале мог ускориться до 1,8%, а по итогам 2018 года может составить порядка 1,9%. Эти оценки предполагают инерционный сценарий развития экономики и не учитывают влияние возможных внешних шоков, а также изменений в экономической политике — таких, как повышение НДС", — говорится в обзоре экспертов.

В документе отмечается, что оценка годового роста несколько повысилась с учетом благоприятной статистики первого квартала 2018 года (+1,3%). Майский консенсус-прогноз института, основанный на опросах 22 российских и зарубежных экспертов, предполагал рост ВВП в 2018 году на уровне 1,7%, в последующие два года — 1,7% и 1,6% соответственно.