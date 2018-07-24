Повышение ФОР в ответ на повышение долларовых ставок

Вслед за повышением RW по валютным кредитам (со 100% до 110% по кредитам экспортерам, со 110% до 130% по прочим корпоративным кредитам) ЦБ РФ решил с 1 августа повысить и ФОР по обязательствам банков в иностранной валюте на 1 п.п. (до 7% по расчетным счетам и депозитам физлиц и до 8% по обязательствам небанковских организаций).

По данным РСБУ, на 1 июля на банковских счетах юрлиц и физлиц находилось 158,3 млрд долл. и 87,4 млрд долл., как следствие, увеличение ФОР (на 2,5 млрд долл.) в моменте приведет к оттоку рублевых средств в размере 157,5 млрд руб. Поскольку ФОР должен удерживаться в рублях, исходя из текущего валютного курса, банки через своп под валюту привлекают рубли, которые затем размещаются на корсчете в ЦБ РФ, то есть отчисление в ФОР по валютным обязательствам обходится 4,25% годовых, что транслируется в удорожание валютного фондирования на 30 б.п. по депозитам физлиц и на 34 б.п. по депозитам юрлиц (+5 б.п. к уровням до повышения ФОР).

С января по май (данные за июнь еще не опубликованы) вслед за ключевой ставкой ФРС процентные ставки по долларовым вкладам в российских банках заметно поднялись: так, по всем вкладам до 1 года (включая счета до востребования) средняя ставка выросла на 73 б.п. до 1,49% годовых, при этом наиболее существенный рост (+66 б.п.) ставок привлечения валютных средств произошел в мае, когда у российских банков резко сократился избыток валютной ликвидности (а в июне образовался ее дефицит).

Судя по всему, повышением ФОР ЦБ РФ старается таким образом противостоять возрастающей привлекательности инвестирования средств в долларовые активы и ограничить объем конвертации рублевых средств в доллар. Это относится, прежде всего, к физлицам массового сегмента, которые не видят альтернативы депозитам при инвестировании своих валютных сбережений, в то время как корпорации и состоятельные физлица могут переключиться с депозитов на евробонды. Для сравнения — доходности по краткосрочным бондам Russia 20 и Russia 23 составляют YTM 3,63% и YTM 3,79% (резиденты РФ освобождены от уплаты налога от дохода по суверенным бондам РФ).

В отношении валютной ликвидности ужесточение ЦБ РФ нейтрально-негативно (эффект от планируемой отмены репатриации валютной выручки санкционных экспортеров и повышения долларовых ставок существенно сильнее).