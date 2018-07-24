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Официальный курс евро снизился на 60 копеек
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Официальный курс евро снизился на 60 копеек 

Газета.Ru 29 минут назад
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, снизился на 60,25 коп., до 73,52 руб., курс доллара уменьшился на 27,22 коп., до 62,92 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, уменьшилась по сравнению с показателем на вторник на 42,08 коп., составив 67,69 руб.
Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи вырос на 0,3% и составил 2267 пункта.
Индекс РТС поднялся на 0,3%, до 1133 пункта.
Стоимость нефти с утра повышалась на 0,03%, до $73,08 за баррель по марке Brent.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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