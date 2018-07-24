Госдума приняла пакет законов о налоговом маневре в нефтяной отрасли

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении пакет инициированных правительством законов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, который позволит бюджету получить дополнительные средства.

Законом вводятся так называемые логистические коэффициенты, применимые к обратным акцизам, которые, в свою очередь, будут предоставляться модернизированным нефтеперерабатывающим заводам.

Логистические коэффициенты учитывают расположение НПЗ по отношению к рынкам сбыта. В правительстве рассчитывают, что это позволит сгладить «неравные условия доступа к рынкам сбыта и логистические различия в зависимости от географического положения заводов». Коэффициент применяется к возвратному акцизу на нефть.

ЕС. Он будет предоставляться тем компаниям, которые провели модернизацию перерабатывающих производств и намерены взять на себя обязательства за три года модернизировать производство. Кроме того, обратный акциз получат компании, попавшие под санкции США

Согласно закону, соглашение о модернизации вправе заключать заводы, которые по итогам 2017 года направили на переработку более 600 тыс. тонн нефти. Такой завод должен производить автомобильный бензин класса 5 в объеме не менее 10% в год. Основные затраты на модернизацию такого завода должны превышать 60 млрд рублей в период с 2016 по 2024 годы. Также НПЗ должны пройти соответствующую регистрацию в налоговых органах и получить свидетельство.

Новый вид подакцизного топлива

Закон также определяет «темное судовое топливо» как отдельный вид подакцизного товара. Ставка акциза на нефтяное сырье устанавливается с учетом региональных особенностей рынков продуктов переработки нефтяного сырья. Ставка акциза на темное судовое топливо принимается равной 0 рублей за тонну в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно, 1 тыс. рублей за тонну — с 1 января 2022 года. Регламентируется порядок и условия применения вычетов при совершении операций с темным судовым топливом (по аналогии со средними дистиллятами).

Темным судовым топливом признаются смеси углеводородов в жидком или твердом состоянии (при температуре 20 градусов Цельсия и давлении 760 мм ртутного столба), полученные в результате первичной и (или) вторичной переработки нефти, стабильного газового конденсата, попутного нефтяного газа, горючих сланцев, значение показателя плотности которых превышает 860 кг/м3 при температуре 20 градусов Цельсия, которые имеют кинематическую вязкость при температуре 100 градусов Цельсия более 2,2 сантистоксов и содержание серы в которых не превышает 0,5% по массе.

История вопроса

Ранее замминистра финансов Илья Трунин отмечал, что сейчас бюджет недополучает порядка 1,1 трлн рублей в год за счет излишнего субсидирования нефтепереработки при цене нефти в $40 за баррель. Он подчеркивал, что из общего объема переработки нефти в 280 млн тонн — 51 млн тонн не поставляется на внутренний рынок, но сейчас и они получают субсидирование. «Мы считаем, что государство выделять такие субсидии не должно», — считает он.

"Таким образом, завершение налогового маневра позволит мобилизовать на ближайший шестилетний период в федеральный бюджет базовый доход порядка 1,1 трлн рублей и значительно повысить эффективность нефтепереработки при минимизации влияния на цены на внутреннем рынке на бензин и дизель", — сказал он.

В течение последних нескольких лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Важным ее направлением остается завершение налогового маневра. Он будет проводиться в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года, и подразумевает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти, а также сокращение ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты параллельно с повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил, что налоговый маневр принесет бюджету дополнительно 1,3-1,6 трлн рублей. По его словам, законопроект подразумевает введение демпфирующего механизма, сглаживающего нагрузку на отрасль, а именно предоставление обратного акциза на нефть, поступающую на НПЗ.

Документ также предусматривает введение надбавки к отрицательному акцизу, которая будет применяться при превышении цены нефти определенного уровня. Таким образом правительство будет компенсировать нефтепереработчикам выпадающие доходы, и у них не будет стимула повышать оптовую цену на топливо. Кроме того, законопроект предоставил правительству право в случае резких колебаний цены нефти повышать экспортную пошлину. Это также делается для того, чтобы не допустить рост стоимости бензина на внутреннем рынке.

Экспортные пошлины на нефтепродукты

Закон устанавливает право правительства вводить с 2019 года экспортные пошлины на нефтепродукты в размере 60% от вывозных пошлин на сырую нефть, если цена нефти вырастет на 15%. Пошлину предлагается вводить сроком на полгода начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором выросла цена.

Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин — 55%.

Правительство закрепляет за собой право повышать экспортную пошлину на нефтепродукты как крайнюю меру, позволяющую регулировать объем предложения на внутреннем рынке и, соответственно, предотвращать резкий рост розничных цен на топливо.

Также закон вводит госпошлину за выдачу свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, а также за выдачу федеральных специальных и (или) акцизных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), для маркировки алкоголя.

Другие принятые решения

До 2024 года продлевается срок действия правила, по которому в федеральный бюджет зачисляется 3% поступлений по налогу на прибыль организаций, а в региональные — 17%. Ранее такая пропорция была установлена на период 2017-2020 годов, базовой пропорцией, согласно законодательству, является 2% в федеральный бюджет и 18% — в региональные.

Кальянные смеси не обложат акцизом

Принятая в первом чтении редакция документа предусматривала включение кальянных смесей в число подакцизных товаров и для них была установлена ставка акциза. Ко второму чтению эта норма из документа была исключена, в третьем чтении закон принят без положения об акцизе на кальянные смеси.