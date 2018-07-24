Четверо из «списка Титова» планируют вернуться в Россию

Четыре человека из «списка Титова» планируют вернуться в Россию

Четверо фигурантов из так называемого "лондонского списка" бизнес-омбудсмена Бориса Титова планируют вернуться в Россию , сообщила во вторник пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Как отмечает пресс-служба бизнес-омбудсмена, Титов получил официальные ответы из Генпрокуратуры МВД на свои обращения по поводу так называемого "лондонского списка". "В ответе за подписью заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня сообщается о том, что обращения Титова рассмотрены в генпрокуратуре совместно с МВД, следственным комитетом и ФСБ. Приняты решения о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении Леонида Кураева, Сергея Капчука, Михаила Шаманова и Дмитрия Панькова", — говорится в сообщении. Кроме того, в отношении еще четырех бизнесменов из списка Титова (Кузнецов А. И., Погиба Ю. Г., Локтионов А. Г. и Петров Е. Г. ) "действующее законодательство не предусматривает применение ареста в случае добровольной их явки к следователю", цитирует пресс-служба Титова письмо генпрокуратуры. "Заместитель министра внутренних дел — начальник следственного департамента МВД России Александр Романов в своем ответе Титову сообщает о том, что 24 мая СУ УМВД России по Комсомольску-на-Амуре прекратило уголовное дело по факту хищения денежных средств ОАО "Амурметалл", возбужденное против Евгения Петрова. В отношении фактического владельца ООО "Идеал Тур" Михаила Шаманова и бизнесмена Леонида Кураева мера пресечения изменена на не связанную с лишением свободы (28 июня и 19 июня, соответственно)", — отмечается в сообщении. "Ожидается, что на днях Михаил Шаманов, Леонид Кураев, Дмитрий Паньков и Евгений Петров вернутся в Россию. Работа по остальным фигурантам списка продолжается", — добавили в пресс-службе омбудсмена. В начале февраля Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.