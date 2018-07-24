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Устенко: На Украине могут полностью отменить пенсионное обеспечение
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Устенко: На Украине могут полностью отменить пенсионное обеспечение 

Украина.ру 43 минуты назад
Фото: Украина.ру
По словам экономического эксперта Олега Устенко, ситуация с задержкой выплаты пенсий была прогнозируемой, поскольку экономика страны показывает слишком маленькие темпы роста после падения в 2014 году на 15%.
«Трудовая миграция настолько велика, что соотношение количества работающих и пенсионеров давно пересекло критическую отметку — один пенсионер на полтора работающих», — пояснил он в эксклюзивном интервью каналу NewsOne.
Сейчас ситуация в стране такая, что соотношение не дотягивает даже 1:1. Поэтому объективно, что пенсионная система дает пробуксовки.
По мнению экономиста, все идет к полному разрушению пенсионной системы.
«На Украине могут вообще отменить пенсионное обеспечение как в среднеазиатских республиках», — сказал специалист.
По его словам, если правительство срочно не примет мер и не будет никаких подвижек в росте экономики и смены экономической политики во всех сферах государственного управления, то все закончится плачевно для социального обеспечения.
«Страна должна показывать больше пяти процентов экономического роста. Оптимально — 10%», — подчеркнул Устенко.
В краткосрочной перспективе, как сообщил эксперт, правительство может решить вопрос дефицита денег в Пенсионном фонде только сокращением затрат по другим статьям расходов.
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