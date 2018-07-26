Соотношение работающих и пенсионеров в России достигнет показателя 3:1 в 2030 году

Об этом заявил председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов . Он подчеркнул, что улучшение станет возможным в случае изменения пенсионной системы:

«Если взять несколько десятилетий назад, допустим, 70-е годы, то соотношение лиц трудоспособного возраста — от 16 до 55 женщины и 60 мужчины — к пенсионерам было 1:3,7, почти 4. В настоящее время это порядка 2:1. Если мы не меняем систему, то к 2030 году это будет уменьшаться — 1,8, 1,7 и так далее. Если мы изменим возраст, то к 2030 году это соотношение будет опять приближаться к 3».