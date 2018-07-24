Голикова: бюджетная политика РФ позволит выполнить все социальные обязательства

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Бюджетная политика государства позволит выполнить социальные обязательства перед россиянами вне зависимости от внешнеэкономической ситуации, заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Бюджетная политика правительства позволяет гарантировать исполнение всех социальных обязательств государства вне зависимости от внешнеэкономической и политической конъюнктуры, а также роста или снижения мировых цен на энергоносители", — сказала она.

Голикова также напомнила, что с 2020 года индексация материнского капитала будет проводиться на уровне инфляции (в 2018-2019 годах предусматриваются выплаты на уровне 2015 года).