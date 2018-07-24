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Голикова: бюджетная политика РФ позволит выполнить все социальные обязательства
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Голикова: бюджетная политика РФ позволит выполнить все социальные обязательства 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бюджетная политика государства позволит выполнить социальные обязательства перед россиянами вне зависимости от внешнеэкономической ситуации, заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
"Бюджетная политика правительства позволяет гарантировать исполнение всех социальных обязательств государства вне зависимости от внешнеэкономической и политической конъюнктуры, а также роста или снижения мировых цен на энергоносители", — сказала она.
Голикова также напомнила, что с 2020 года индексация материнского капитала будет проводиться на уровне инфляции (в 2018-2019 годах предусматриваются выплаты на уровне 2015 года).
Ранее об этом сообщали в Пенсионном фонде России.
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