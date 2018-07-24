Новые марки на алкоголь в России обложили пошлинами

За выдачу новых марок на алкогольную продукцию в России вводится госпошлина. Госдума в третьем чтении приняла соответствующий проект федерального закона, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ.

Размер пошлины за каждую марку составит 16 копеек. Закон официально вступит в силу уже с 1 октября текущего года.

Эти марки с двухмерным штриховым кодом и уникальным идентификатором ЕГАИС используются с 1 июля этого года. Их введение позволяет вести поштучный учёт алкогольной продукции. Теперь он ведётся сразу на всех этапах — при производстве, розничной реализации товара, на уровне оптового звена при получении, а также при отгрузке.

Ранее News.ru писал, что в январе–июне в России увеличились розничные продажи алкоголя по сравнению с первым полугодием 2017 года. На рост показателей повлияло введение ЕГАИС в небольших населённых пунктах, которые до июля прошлого года не были охвачены этой системой. Розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива и напитков на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) выросли на 11,4% — до 98,3 млн декалитров.