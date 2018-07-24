Госдума одобрила закон о завершении налогового маневра в нефтянке

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом сообщает RNS.

Как стало известно, «за» принятие законопроекта проголосовали 306 депутатов, «против» — 80.

Закон предлагает постепенно снижать ставки вывозной таможенной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти в течение шести лет.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что дополнительные доходы бюджета от налогового маневра в нефтяной отрасли оцениваются в 1,3-1,6 трлн руб. за шесть лет.

Он также добавил, что кабмин в рамках налогового маневра оставит за собой право вводить экспортную пошлину на нефтепродукты в форс-мажорных ситуациях.