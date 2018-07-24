Ещё
Госдума одобрила закон о завершении налогового маневра в нефтянке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума одобрила закон о завершении налогового маневра в нефтянке 

Газета.Ru 1 час назад
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом сообщает RNS.
Как стало известно, «за» принятие законопроекта проголосовали 306 депутатов, «против» — 80.
Закон предлагает постепенно снижать ставки вывозной таможенной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти в течение шести лет.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что дополнительные доходы бюджета от налогового маневра в нефтяной отрасли оцениваются в 1,3-1,6 трлн руб. за шесть лет.
Он также добавил, что кабмин в рамках налогового маневра оставит за собой право вводить экспортную пошлину на нефтепродукты в форс-мажорных ситуациях.
Газета.Ru: последние новости
В США решили раскошелиться на строительство посольства в Иерусалиме В МВФ спрогнозировали инфляцию в миллион процентов в Венесуэле В Белоруссии реальные зарплаты обогнали российские
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оксана Шачко оставила предсмертную записку69
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов221
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков97
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии54
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции175
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение