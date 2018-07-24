Снижение цен на золото выводит на передний план «медведей»

МОСКВА , 24 июл — ПРАЙМ. Инвесторы размещают рекордный объем ставок на то, что последовательное падение цен на золото продолжится на фоне укрепления доллара и повышения процентных ставок, сообщает Dow Jones.

Согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) США, хедж-фонды и другие спекулятивные инвесторы за неделю 11-17 июля нарастили объем коротких позиций пятую неделю подряд, доведя его до исторического максимума.

Котировки фьючерсов на золото упали на 10% с январских максимумов, и только за июль их падение составило 2,2%. В четверг цена золота завершила торги на более чем 12-месячном минимуме 1222,40 доллара и остается около этой отметки.

Золото часто ассоциируется с обеспокоенными инвесторами, не доверяющими финансовой системе и предпочитающими физические активы. По словам аналитиков, хорошие экономические показатели США ослабили спрос на золото в качестве актива-убежища, несмотря на эскалацию внешнеторговых трений. Некоторые ожидают, что данные, которые Минторг США опубликует в пятницу, продемонстрируют самый стремительный рост ВВП страны во 2-м квартале.

В целом динамика золота зависит от других американских рынков, а экономический рост в США ускоряется быстрее, чем в других регионах.

Ключевой причиной падения золота стало укрепление валюты США. Как и многие другие сырьевые товары, золото испытывает давление при росте доллара, так как оно становится менее привлекательным в цене для держателей других валют. Индекс доллара WSJ , который отслеживает стоимость валюты США против корзины из 16 других валют, вырос до более чем годового максимума.

Кроме того, цены на золото обычно снижаются в период увеличения процентных ставок, скорректированных на инфляцию, как в основном происходит в этом году. Когда так называемые реальные процентные ставки растут, активы, приносящие процентную доходность, выглядят более привлекательными, чем золото, которое не приносит процентного дохода.

Негативные факторы заставляют аналитиков задуматься, как сильно еще могут упасть цены на золото с учетом ожидаемого дальнейшего постепенного повышения процентных ставок ФРС для предотвращения перегрева американской экономики.

“Основной вопрос, который я получаю, это: ‘Почему цены на золото не растут на фоне торговых угроз?’. Во многом это происходит из-за ФРС”, — говорит Боб Хаберкорн из RJO Futures.

Некоторые аналитики ожидали, что ускорение инфляции испугает инвесторов и поддержит золото. Однако на данный момент рост инфляции был нивелирован увеличением номинальных процентных ставок, а последний фактор подтолкнул фактическую доходность облигаций выше. Цены на золото упали, несмотря на опубликованные ранее в июле данные министерства труда, которые показали рост потребительских цен самыми быстрыми в годовом исчислении темпами за более чем шесть лет.

По мере того, как спекулянты более негативно смотрят на золото, инвестменеджеры также начали выводить средства из золотых биржевых фондов (ETF). Так, по оценкам Мирового совета по золоту, инвесторы в июне вывели более чем 2 млрд долларов из золотых ETF, самый крупный месячный отток с июля 2017 года. Спрос на золотые монеты «Американский орел», один из индикаторов спроса на физическое золото, также был низким.

Кроме того, аналитики отметили быстрый рост числа открытых по фьючерсам на золото позиций по мере падения цен — еще один тревожный для рынка сигнал.