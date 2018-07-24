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В России постепенно отменят экспортные пошлины на нефть
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В России постепенно отменят экспортные пошлины на нефть 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Начиная с 2019 года в России будут постепенно отменять экспортные пошлины на нефть. Такая норма содержится в законе, принятом Госдумой в третьем чтении.
По словам главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, этот закон создаёт важнейший инструмент для государства, чтобы регулировать цены на внутреннем рынке. Документ даёт правительству инструмент, который позволит рыночными механизмами уравнять доходы от продажи на внешнем и внутреннем рынках. Также решается вопрос борьбы с теми, кто пытается уклониться от уплаты налогов, подчеркнул депутат.
Правительство предлагает постепенно отменить экспортную пошлину на нефть до 2025 года, когда начнёт функционировать единый рынок энергетических ресурсов в рамках ЕврАзЭс. В итоге радикально сократятся экспортные субсидии, которые получают российские нефтеперерабатывающие заводы.
При этом предлагается установить новый механизм поддержки отечественной нефтепераработки, основанной на отрицательных акцизах на нефтяное сырьё.
По словам замминистра финансов Ильи Трунина, снижение экспортных пошлин на нефть приведёт к радикальному сокращению субсидий нефтеперерабатывающим заводам и дополнительным доходам федерального бюджета. Сейчас в России действует система таможенно-тарифного регулирования экспорта нефти и нефтепродуктов, при котором бюджет недополучает серьёзные средства за счёт предоставления субсидий нефтяным компаниям.
Поддержка НПЗ при цене 40 долларов за баррель составляет около 1,1 триллиона рублей в год. Беспошлинные поставки в рамках ЕврАзЭс также приводят к финансовым потерям.
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