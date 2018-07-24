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В ТПП рассказали об интересах бизнеса в странах БРИКС
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В ТПП рассказали об интересах бизнеса в странах БРИКС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Деловой совет БРИКС заинтересован в реализации инфраструктурных проектов в сфере транспорта, АПК и страхования, сообщил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, который принимал участие в работе совета.
Заседание Делового совета прошло 22-23 июля в ЮАР. В ходе заседания рабочие группы обсудили приоритеты сотрудничества в рамках БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) по направлениям и проектные инициативы для совместной реализации. Очередной саммит лидеров БРИКС состоится в Йоханнесбурге 25-27 июля.
"Если обсуждать актуальные на данный момент инициативы, которые прорабатываются в Деловом совете, то хотел бы отметить в первую очередь высокий интерес к реализации инфраструктурных проектов по созданию и совершенствованию транспортно-логистических коридоров на территории стран БРИКС и стран, прилежащих к ним", — рассказал Катырин по итогам совета.
Он также отметил стабильный интерес к взаимодействию в авиационной отрасли, морских перевозках, развитию инфраструктуры портовых зон. "Российским компаниям есть что предложить партнерам по БРИКС в этих сферах, поэтому мы ожидаем больших подвижек в части проектного сотрудничества в самое ближайшее время", — подчеркнул собеседник агентства.
Большие перспективы глава ТПП видит и в развитии сотрудничества в области сельхозмашиностроения и расширения российских продовольственных поставок в страны БРИКС. Обсуждаются также возможности расширения сотрудничества между страховыми рынками стран БРИКС и перспективы запуска платежной системы БРИКС.
"В целом повестка Делового совета становится все более насыщенной, постепенно расширяется круг участников ВЭД, заинтересованных в сотрудничестве с партнерами по БРИКС, растет внимание и интерес к этой теме", — заключил Катырин.
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