Ещё
В июне объем ипотеки вырос в 1,6 раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина

В июне объем ипотеки вырос в 1,6 раза 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: Вести.Ru
По сообщению аналитиков ДОМ. РФ, в июне нынешнего года объем выдачи ипотеки вырос в 1,6 раза. В финансовом выражении он составил не менее 250 млрд рублей.
Итак, за пять месяцев 2018 года выдано 542800 ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн руб. А это, в свою очередь, на 60% больше, чем за пять месяцев 2017 года в количественном выражении, и на 73% — в денежном. За шесть месяцев, по предварительной оценке ДОМ.РФ, объем выдачи ипотеки превысил 1,3 трлн рублей.
Надо напомнить, что ставки по ипотеке устойчиво снижаются. И средняя ставка выдачи за пять месяцев 2018 года составила 9,66%.
Вести.Ru: последние новости
Первые партии газа с "Ямал СПГ" прибыли в Китай На посольство США в Иерусалиме потратят в 100 раз больше, чем планировал Трамп Минэнерго увеличило прогноз добычи нефти в России на 2018 год
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таджикистан направил ноту России67
Убийство телеведущего поразило страну71
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны204
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ15
США нанесут удар по госдолгу России250
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение