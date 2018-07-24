«Дом.рф»: объем выдачи ипотеки увеличился в январе-мае на 60%

Москва , 24 июля — «Вести. Экономика». По предварительным оценкам, объем выдачи ипотеки увеличился в мае в 1,6 раза до 250 млрд руб., сообщает госкомпания «Дом.рф».

В январе-мае выдано 542,8 тыс. ипотечных кредитов на 1,1 трлн руб. «Это на 60% больше, чем за пять месяцев 2017 г. в количественном выражении, и на 73% — в денежном. За шесть месяцев, по предварительной оценке „Дом.рф“, объем выдачи ипотеки превысил 1,3 трлн руб.», — отмечает «Дом.рф».

Средняя ставка по ипотечному кредиту составила в мае 9,56%, в том числе по кредитам на новостройки — 9,39%, по кредитам на приобретение готового жилья на вторичном рынке — 9,63%. Средняя ставка в январе-мае составила 9,66%.

"Мы прогнозируем, что к концу 2018 г. ставка по ипотеке достигнет уровня ниже 9% для широкого круга заемщиков. К концу 2019 г. мы можем увидеть уровень в 8%, это станет возможно в случае продолжения снижения общих ставок в экономике", — отметил гендиректор «Дом.рф» Александр Плутник

Ипотечный портфель банков составил к 1 июня 5,8 трлн руб. (+ 22% в годовом выражении). При этом качество ипотечного портфеля остается на высоком уровне: просроченная задолженность сроком свыше 90 дней составляет 2,08%.

Объем выдачи ипотеки продолжит расти и составит в этом году 2,8 трлн руб., заключает «Дом.рф».