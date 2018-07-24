Госдума приняла закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли

Москва , 24 июля — «Вести. Экономика». Госдума приняла в окончательном, третьем чтении пакет законопроектов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Поправки внесены в Налоговый кодекс (НК) РФ и закон «О таможенном тарифе».

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Экспортная пошлина и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)

Новый закон предполагает постепенное уменьшение размера экспортной пошлины на нефть вплоть до обнуления этой пошлины с 2019 г. до 2024 г. Для обеспечения постепенного обнуления пошлины на нефть введен специальный корректирующий коэффициент (СКК), который уменьшается каждый год с 2019 г. до 2024 г.

Так, в 2019 г. предельные ставки пошлины предложено умножать на СКК в размере 0,833, в 2020 г. — 0,667, в 2021 г. — 0,5, в 2022 г. — 0,333, в 2023 г. — 0,167, в 2024 г. — 0. Таким образом, с 2024 г. экспортная пошлина на нефть отменена.

Одновременно власти продолжат постепенное повышение НДПИ. Для этого еще в 2017 г. в одну из формул, лежащих в основе расчета НДПИ, введен повышающий коэффициент, который плавно растет в 2017-2021 гг. Поправки сохраняют принятые ранее размеры повышающих коэффициентов, однако увеличивают срок их действия на один год — до конца 2021 г. Так, размер повышающего коэффициента составит в 2018 г. 357, в 2019-2021 гг. — 428. С 1 января 2022 г. повышающий коэффициент обнулят.

Все льготы по экспортной пошлине на нефть, которые получали нефтяные компании, учтены в НДПИ.

Пошлина на нефтепродукты при форс-мажоре

Закон предусматривает возможность введения повышенной ставки экспортной пошлины на нефтепродукты и топливо в случае, если в течение месяца мировые цены на нефть выросли на 15%. Размер заградительной пошлины составит в этом случае 60% от размера повышенной ставки экспортной пошлины на нефть, которая, в свою очередь, составит не 30% как принято на 2018 г., а 45%.

Акциз на нефть с учетом логистики НПЗ Система обнуления экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты при одновременном повышении НПДИ может привести к росту внутренних цен на нефтепродукты. Кроме того, положение ухудшается из-за наличия акцизов на нефтепродукты, которые уплачивают НПЗ. Акцизы на нефтепродукты идут в бюджет для наполнения дорожных фондов.

Между тем новый закон предусматривает рост акцизов на топливо. В 2019 г. акцизы на бензин должны вырасти с нынешних 8,2 тыс. руб. за тонну до 12,3 тыс. руб., в 2020 г. — до 12,75 тыс. руб., в 2021 г. — до 13,26 тыс. руб. Акцизы на дизельное топливо увеличатся в 2019 г. с нынешних 5,67 тыс. руб. за тонну до 8,54 тыс. руб., в 2020 г. — до 8,83 тыс. руб., в 2021 г. — до 9,19 тыс. руб.

Закон вводит принципиально новый для нефтяной отрасли инструмент — акциз на нефть с так называемой демпфирующей составляющей. Этот акциз предписано выплачивать компаниям, перерабатывающим нефть на российских НПЗ, в том случае, если мировые цены на нефтепродукты превышают стоимость топлива на внутреннем рынке.

Этот акциз позволит компаниям компенсировать рост выплат по акцизам на нефтепродукты с 2019 г., избежать резких колебаний цен на внутреннем рынке вслед за мировыми и сделать поставки топлива на внутренний рынок такими же привлекательными, как и на экспорт.

Акциз на нефть вводят для НПЗ, которые имеют свидетельство о регистрации, или для компаний, перерабатывающих нефть по давальческой схеме. Акциз рассчитывают по формуле в зависимости от цен на нефть, объемов переработки нефти и производства разных видов нефтепродуктов, курса рубля и логистического коэффициента в зависимости от удаленности НПЗ.

Логистический коэффициент введен в формулу расчета акциза на нефть, выделены шесть региональных групп, к которым применят данный коэффициент. НПЗ, подпадающие под логистические коэффициенты, удалены от рынков сбыта, в первую очередь, экспортных рынков, и не могут в случае необходимости быстро компенсировать выпадающие объемы производства за счет других НПЗ.

Коэффициент 1,1 применят к НПЗ в Тюменской, Новосибирской и Томской областях, а также в Забайкальском крае . Этот коэффициент действует в отношении нефти, перерабатываемой на Антипинском НПЗ компании «Новый поток» и Коченевском НПЗ компании «ВПК-Ойл». Проектная мощность последнего заявлена в объеме 1 млн тонн, а текущая переработка составляет 600 тыс. тонн.

Депмфирующий коэффициент

В формулу возврата акциза на нефть введен демпфирующий коэффициент, который рассчитывают как разницу между экспортными и внутренними ценами. При этом цену экспортной альтернативы рассчитывают по формуле в зависимости от цен на бензин и дизельное топливо в Роттердаме , затрат на перевозку, размера экспортной пошлины и акциза на нефтепродукты, курса рубля и налога на добавленную стоимость.

Внутренняя цена на бензин и дизельное топливо установлена нормативно. Средняя оптовая цена на бензин Аи-92 установлена в 2019 г. на уровне 56 тыс. руб. за тонну, в 2020 г. — 58,8 тыс. руб., в 2021 г. — 61,74 тыс. руб. Средняя оптовая цена на дизельное топливо составит в 2019 г. 50 тыс. руб. за тонну, в 2020 г. — 52,5 тыс. руб., в 2021 г. — 55,125 тыс. руб.

Если внутренние оптовые цены на бензин и дизельное топливо отклоняются от установленных в законе цен на 10% или более, то демпфирующий коэффициент обнуляется. Такой подход позволит компаниям компенсировать до 60% роста экспортных цен на нефтепродукты.

Свидетельство о регистрации

Получать возвратный акциз на нефть смогут только нефтеперерабатывающие компании, имеющие свидетельство о регистрации. Закон подробно прописывает, какие компании имеют право на получение регистрации.

Свидетельство о регистрации могут получить компании, имеющие в собственности НПЗ, перерабатывающие собственную нефть или нефть по давальческой схеме. Право получить такую регистрацию имеют нефтеперерабатывающие компании, подпавшие на 1 января 2018 г. под санкции, либо нефтеперерабатывающие компании, производящие из нефти 10% бензина «Евро 5» и продающие его на внутреннем рынке в объеме не менее 5 тыс. тонн в год.

Кроме того, регистрацию могут получить компании, перерабатывающие более 600 тыс. тонн нефти в год и заключившие с государством до 1 июня 2019 г. соглашение об обновлении НПЗ при условии, что данное соглашение является действующим и сроки, указанные в нем, соблюдены. При этом компания, заключившая с государством соглашение о модернизации нПЗ, обязана выйти на производство из нефти не менее 10% бензина «Евро 5», либо эта компания должна инвестировать в ремонт НПЗ в 2016-2024 гг. не менее 60 млрд руб.

Акциз на нефть могут обнулить для компаний, которые не смогли произвести из общего объема перерабатываемой нефти более 75% всех видов нефтепродуктов, включая бензин, кокс, мазут, битум.