Госдума приняла закон о повышении налога на добавочную стоимость до 20%

Госдума на заседании 24 июля приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный

закон

о повышении с 1 января 2019 года налога на добавочную стоимость (НДС) с 18% до 20%, сообщает

Одновременно на уровне в 22% фиксируются тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (в пределах установленной базы для исчисления) и в 10% (свыше установленной базы).

— Повышать НДС сейчас необязательно, считает Кудрин

Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года — в случае одобрения его Советом Федерации и подписания президентом Владимиром Путиным

Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2 процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год.

Нести основную часть нагрузки после анонсированного премьер-министром Медведевым повышения НДС и пенсионного возраста придется не столько бизнесу, который может повысить цены, сколько населению и экономике в целом,

указывают эксперты