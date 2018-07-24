Ещё
Госдума приняла закон о повышении налога на добавочную стоимость до 20%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума приняла закон о повышении налога на добавочную стоимость до 20% 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Госдума на заседании 24 июля приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный
закон
о повышении с 1 января 2019 года налога на добавочную стоимость (НДС) с 18% до 20%, сообщает
"Интерфакс"
Одновременно на уровне в 22% фиксируются тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (в пределах установленной базы для исчисления) и в 10% (свыше установленной базы).
— Повышать НДС сейчас необязательно, считает Кудрин
Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года — в случае одобрения его Советом Федерации и подписания президентом Владимиром Путиным.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2 процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год.
Нести основную часть нагрузки после анонсированного премьер-министром Медведевым повышения НДС и пенсионного возраста придется не столько бизнесу, который может повысить цены, сколько населению и экономике в целом,
указывают эксперты
Newsru.com: последние новости
Трамп снова пригрозил ЕС пошлинами на автомобили Рыба в России может подорожать из-за требований погранслужбы ФСБ ограничить использование иностранного флота "Левада-Центр": на фоне подготовки пенсионной реформы вырос социальный пессимизм россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оксана Шачко оставила предсмертную записку69
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов221
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков97
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии54
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции175
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение