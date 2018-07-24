Госдума приняла законы о завершении нефтяного налогового манёвра 

Госдума приняла два закона о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли.
Об этом сообщает РИА Новости.
Документ предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с нынешних 30% в течение шести лет начиная с 2019 года. Также предполагается повышение налога на добычу полезных ископаемых в течение трёх лет — по 2021 год.
5 июля Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о завершении налогового манёвра в нефтяной отрасли.
Ранее Госдума приняла закон о повышении НДС.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможность налогового манёвра.