Госдума приняла законы о завершении нефтяного налогового манёвра

Госдума приняла два закона о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли.

Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с нынешних 30% в течение шести лет начиная с 2019 года. Также предполагается повышение налога на добычу полезных ископаемых в течение трёх лет — по 2021 год.

5 июля Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о завершении налогового манёвра в нефтяной отрасли.

Ранее Госдума приняла закон о повышении НДС.