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Госдума одобрила завершение налогового маневра в нефтянке
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Госдума одобрила завершение налогового маневра в нефтянке 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Суть маневра, который был начат в 2015 году, в снижении экспортной пошлины на нефть с текущих 30 процентов до нуля в течение шести лет (по пять процентов в год). Одновременно должна пропорционально вырасти ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
В результате нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) лишатся так называемой таможенной субсидии, а внутренние цены на нефтепродукты станут более подвержены внешней ценовой конъюнктуре. Чтобы сгладить негативный эффект, для НПЗ введут отрицательный акциз на нефть, а для снижения зависимости внутреннего топливного рынка от колебаний мировых цен на нефть и нефтепродукты к отрицательному акцизу добавят дополнительное слагаемое в виде демпфирующей компоненты.
Кроме того, в фискальный механизм впишут логистический коэффициент, который позволит учитывать дальность НПЗ от рынка сбыта. Чем он дальше, чем выше выбудет коэффициент, который будут применять к отрицательному акцизу на нефть, отправленную на переработку. НПЗ, которые не попали под западные санкции, не хотят заключать соглашение с правительством и не работают на внутренний рынок, льготы не получат. Таким образом, они будут работать по условиям внешнего рынка.
На случай, если мировые цены на нефть подскочат более чем на 15 процентов за месяц и новый фискальный механизм, который должен заработать с начала 2019 года, не сдержит розничные цены, правительство сможет экстренно поднять экспортную пошлину на нефтепродукты до 60 процентов от ставки пошлины на нефть. Это снизит экспортный нетбэк, то есть доходность от продажи топлива внутри страны и на экспорт сблизится, после чего повода для повышения цен на АЗС не будет.
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