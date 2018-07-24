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Израиль возобновляет поставки топлива в сектора Газа
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Израиль возобновляет поставки топлива в сектора Газа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Ahmad Gharabli
Израиль со вторника снимает действовавший в течение недели запрет на поставки топлива в сектор Газа, ослабляя блокаду в ответ на снижение интенсивности палестинских атак, сообщило министерство обороны.
Отмену остальных ограничений на работу "Керем-Шалом", единственного грузового перехода на границе анклава, израильтяне продолжают увязывать с полным прекращением беспорядков на границе и запусков воздушных шаров с горючими веществами.
"Министр обороны Авигдор Либерман принял решение о частичном возобновлении работы "Керем-Шалом". С 12.00 вторника (время совпадает с московским — ред.) разрешаются поставки топлива в дополнение к продуктам питания и лекарствам", — сказано в пресс-релизе.
"Решение министра основывается на том, что (правящее в секторе Газа движение — ред.) ХАМАС не остановило полностью террористические атаки, но старается поддерживать низкий уровень интенсивности запусков зажигательных шаров и беспорядков на границе", — сообщило военное ведомство.
Добиваясь прекращения палестинских атак, израильтяне в начале месяца объявили о закрытии "Керем-Шалом" для коммерческого экспорта и импорта, а неделю назад ввели эмбарго на поставки топлива в сектор Газа.
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