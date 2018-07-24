Израиль возобновляет поставки топлива в сектора Газа

Израиль со вторника снимает действовавший в течение недели запрет на поставки топлива в сектор Газа, ослабляя блокаду в ответ на снижение интенсивности палестинских атак, сообщило министерство обороны

Отмену остальных ограничений на работу "Керем-Шалом", единственного грузового перехода на границе анклава, израильтяне продолжают увязывать с полным прекращением беспорядков на границе и запусков воздушных шаров с горючими веществами.

"Министр обороны Авигдор Либерман принял решение о частичном возобновлении работы "Керем-Шалом". С 12.00 вторника (время совпадает с московским — ред.) разрешаются поставки топлива в дополнение к продуктам питания и лекарствам", — сказано в пресс-релизе.

"Решение министра основывается на том, что (правящее в секторе Газа движение — ред.) ХАМАС не остановило полностью террористические атаки, но старается поддерживать низкий уровень интенсивности запусков зажигательных шаров и беспорядков на границе", — сообщило военное ведомство.

Добиваясь прекращения палестинских атак, израильтяне в начале месяца объявили о закрытии "Керем-Шалом" для коммерческого экспорта и импорта, а неделю назад ввели эмбарго на поставки топлива в сектор Газа.