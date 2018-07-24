Голикова сообщила об изменении порядка индексации пенсий

Правительство планирует внести изменения в порядок индексации пенсий. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"В данный момент времени мы согласовали подходы к тому, что индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года, и, соответственно, мы в рамках второго чтения (законопроекта об изменениях в пенсионное законодательство) предложим иной порядок индексации, чем был ранее", — цитирует Голикову "Интерфакс"

На данный момент пенсии индексируются два раза в год: 1 февраля на уровень инфляции, 1 апреля в зависимости от доходов Пенсионного фонда России