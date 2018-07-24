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Голикова сообщила об изменении порядка индексации пенсий
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Голикова сообщила об изменении порядка индексации пенсий 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Правительство планирует внести изменения в порядок индексации пенсий. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
"В данный момент времени мы согласовали подходы к тому, что индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года, и, соответственно, мы в рамках второго чтения (законопроекта об изменениях в пенсионное законодательство) предложим иной порядок индексации, чем был ранее", — цитирует Голикову "Интерфакс".
На данный момент пенсии индексируются два раза в год: 1 февраля на уровень инфляции, 1 апреля в зависимости от доходов Пенсионного фонда России.
Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров с 2019 года вырастет в среднем на одну тысячу рублей. В 2024 году Минфин ожидает роста средних пенсий по стране до отметки 20 тысяч рублей.
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