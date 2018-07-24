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Стали известны новые сроки индексации пенсий в России
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Стали известны новые сроки индексации пенсий в России 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Индексация пенсий будет осуществляться с 1 января, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания российской трехсторонней комиссии.
«Индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года, соответственно мы во время второго чтения предложим иной порядок, чем был ранее», — передает РИА «Новости» слова Голиковой.
Ранее индексация проводились 1 февраля и 1 апреля.
Напомним, на заседании 19 июля, Государственная дума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе. Нижняя палата парламента рассмотрела и одобрила в первом чтении принятие внесенной кабмином инициативы.
После обсуждения изменений, глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в ближайшие шесть лет на индексацию пенсий неработающим пенсионерам России направят 3 трлн рублей.
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