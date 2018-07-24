Новая ставка НДС качественно повысит соцподдержку россиян

"Повышение НДС заявлялось как необходимая реформа для налогового маневра, потому бизнес изначально считал этот вопрос заранее решенным. Такая предсказуемость хороша тем, что позволяет избежать шоков — фактически предприниматели готовятся к повышению налога еще с внесения законопроекта в Госдуму. И хотя реальный эффект реформы наступит к февралю 2019-го, россиян готовят к нему уже сейчас.

В частности, бизнес понемногу закладывает будущие риски в цены, чтобы предотвратить шок в январе — об этом свидетельствуют инфляционные прогнозы Нацбанка и Минфина . Ведь если единовременно повышать цену товаров с января 2019, будет шок, и в магазинах товары подорожают сразу на 2%. Это приведет к убыткам реализаторов и розничных сетей на те же 2%. На деле же как игроки рынка, так и потребители вообще ничего не почувствуют, так как понемногу рост стоимости закладывается уже сегодня и окончательно будет сглажен к началу 2019 года", — отмечает аналитик.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% с 18%, а также новые тарифы социальных взносов. Законопроект инициирован правительством, изменения вступают в силу с 1 января 2019 года. По подсчетам правительства, повышение налога на добавленную стоимость принесет бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год. При этом предусмотрена льготная ставка в 10% на целый ряд товаров социального назначения, а также длительный льготный режим для ряда отраслей бизнеса.

"Эффект роста НДС наглядно показала аналогичная реформа в Британии 2011 года. Тогда Лондон принял решение увеличить налог с 17,5% до того де уровня, что будет в России — 20%. В итоге бизнес ожидаемо сгладил экономические шоки, а общий рост потребительских цен в итоге составил те же 2 с лишним процента, на которые прошло повышение. Рост будет заложен в себестоимость продукции и станет разовым, растянутым во времени. Кроме того, в РФ товары первой необходимости защищены льготной ставкой, то есть на них роста не будет вообще.

Все льготные меры призваны разгонять инфляцию постепенно — это предсказуемо, но сразу такой сценарий нежелателен. некоторые рынки в нашей стране, в том числе довольно объемные по выручке, получили возможность постепенно перестраиваться под новые налоговые условия. Им это удобно, населению же нужно понимать, что небольшой рост цен будет, но есть время к этому прийти постепенно", — подчеркивает эксперт.

Эффект экономии

Льготы по НДС с новым маневром сохраняют ставку в 10% для товаров социального назначения: продовольствия (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

На 2019-2024 годы продлеваются и льготные тарифы страховых взносов для НКО, применяющих упрощенную систему налогообложения и занимающихся социальным обслуживанием граждан, научными исследованиями и разработками, образованием, здравоохранением, культурой, искусством и массовым спортом (за исключением профессионального), а также для благотворительных организаций. Тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование составят 20%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование — 0%.

"Налоговым маневром правительство получает в распоряжение 620 млрд рублей — сумма довольна значимая. Изначально основная задача федерального бюджета — улучшить социальное положение граждан. Такая направленность декларируется не зря — экономия априори становится частью выполнения майского указа президента РФ, направленного на повышение уровня жизни и доходов россиян.

Хотя эксперты считают, что часть средств можно направить на различные программы поддержки отечественного бизнеса — только предприниматели, чувствуя помощь государства, способны повысит налогооблагаемую базу страны, которая автоматически увеличит доходы государства.

Но в этой сфере все программы должны быть четко проработаны и просчитаны. Чтобы в очередной раз мы не получили новую схему по предоставлению грантов, которые в конечном итоге осваиваются, но ощутимого эффекта не дают. Реформы в системе господдержке требуются давно, но этот вопрос довольно сложен и решить его одномоментно невозможно", — заключает Антон Шабанов.