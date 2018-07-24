НДС повысят, теперь уже точно

НДС повысят, теперь уже точноТакже законопроект содержит специальные ставки НДС для авиаперевозок в Крым и Дальний Восток. Согласно статье, для авиаперевозок в обозначенные регионы действует нулевая ставка НДС до 2025 года. Остальные перевозки воздушным способом облагаются налогом в 10%.

Также была сохранена и другая ставка — на обязательное пенсионное страхование, которая составляет 22%. Одновременно с ней, правительство не стало повышать ставку на зарплаты сверх установленной предельной величины, которая была и остается 10%.