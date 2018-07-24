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НДС повысят, теперь уже точно
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НДС повысят, теперь уже точно 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Главный региональный
НДС повысят, теперь уже точноТакже законопроект содержит специальные ставки НДС для авиаперевозок в Крым и Дальний Восток. Согласно статье, для авиаперевозок в обозначенные регионы действует нулевая ставка НДС до 2025 года. Остальные перевозки воздушным способом облагаются налогом в 10%.
Также была сохранена и другая ставка — на обязательное пенсионное страхование, которая составляет 22%. Одновременно с ней, правительство не стало повышать ставку на зарплаты сверх установленной предельной величины, которая была и остается 10%.
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