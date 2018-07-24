В июне в США выросло производство картона и снизились поставки бумаги

В отчете AF&PA отмечается, что, по сравнению с прошлым годом зафиксировано увеличение количества произведенного немелованного и мелованного коробочного картона, а также лайнера. Вместе с тем, несмотря на относительное увеличение июньских объемов производства, по сравнению с предыдущим месяцем продукции выпущено на 3,1% меньше.

Максимальное снижение поставок бумаги по итогам июня зафиксировано в сегменте мелованной продукции без содержания древесной массы. Немелованная бумага поставлялась на уровне прошлого года, а по мелованной бумаге без покрытия отмечается относительное увеличение объемов поставок.

Специалисты AF&PA констатируют, что экспорт бумаги в мае снизился на 3%, а количество продукции, ввезенной в страну, увеличилось на 18%. При этом, снижение экспортных поставок зафиксировано для немелованной (-2%) и мелованной (-11%) бумаги без содержания древесной массы. Импорт этих видов бумаги увеличился соответственно на 8% и 2%. Что касается мелованной бумаги без покрытия, то по сравнению с маем прошлого года отмечается увеличение импортных и экспортных поставок.