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В июне в США выросло производство картона и снизились поставки бумаги
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В июне в США выросло производство картона и снизились поставки бумаги 

ИнформУпак 55 минут назад
В отчете AF&PA отмечается, что, по сравнению с прошлым годом зафиксировано увеличение количества произведенного немелованного и мелованного коробочного картона, а также лайнера. Вместе с тем, несмотря на относительное увеличение июньских объемов производства, по сравнению с предыдущим месяцем продукции выпущено на 3,1% меньше.
Максимальное снижение поставок бумаги по итогам июня зафиксировано в сегменте мелованной продукции без содержания древесной массы. Немелованная бумага поставлялась на уровне прошлого года, а по мелованной бумаге без покрытия отмечается относительное увеличение объемов поставок.
Специалисты AF&PA констатируют, что экспорт бумаги в мае снизился на 3%, а количество продукции, ввезенной в страну, увеличилось на 18%. При этом, снижение экспортных поставок зафиксировано для немелованной (-2%) и мелованной (-11%) бумаги без содержания древесной массы. Импорт этих видов бумаги увеличился соответственно на 8% и 2%. Что касается мелованной бумаги без покрытия, то по сравнению с маем прошлого года отмечается увеличение импортных и экспортных поставок.
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