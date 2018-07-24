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В Китае заявили, что торгуют нефтепродуктами с КНДР без нарушения санкций
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В Китае заявили, что торгуют нефтепродуктами с КНДР без нарушения санкций 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Китай поддерживает с КНДР торговые контакты в области поставок продуктов нефтепереработки без нарушения резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Китай всегда строго придерживается резолюций, принятых СБ ООН. Согласно соответствующим решениям и постановлениям, в текущем году все страны мира имеют право экспортировать в КНДР не более 60 тыс. тонн продуктов нефтепереработки, — отметил он. — В этом году с января по июнь наша страна поставила туда 7 тыс. 432 тонны нефтепродуктов в соответствии с требованиями и с учетом санкций СБ ООН".
По словам дипломата, все действия Пекина в торговле с Пхеньяном «носят совершенно открытый и прозрачный характер».
После закрытия в 2016 году межкорейской промышленной зоны — Кэсонского индустриального комплекса — доля Пекина во внешней торговле КНДР превысила 90%. Согласно официальной статистике, сокращение китайско-северокорейского товарооборота за январь-июнь составило 59,2%, что составляет 7,06 млрд юаней ($1,04 млрд).
Резкое снижение активности во взаимодействии двух стран объясняется введением запрета на торговлю с Пхеньяном целым перечнем товаров, в том числе нефтью и углем, в связи с резолюциями СБ ООН.
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