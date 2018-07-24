В Китае заявили, что торгуют нефтепродуктами с КНДР без нарушения санкций

"Китай всегда строго придерживается резолюций, принятых СБ ООН. Согласно соответствующим решениям и постановлениям, в текущем году все страны мира имеют право экспортировать в КНДР не более 60 тыс. тонн продуктов нефтепереработки, — отметил он. — В этом году с января по июнь наша страна поставила туда 7 тыс. 432 тонны нефтепродуктов в соответствии с требованиями и с учетом санкций СБ ООН".

По словам дипломата, все действия Пекина в торговле с Пхеньяном «носят совершенно открытый и прозрачный характер».

После закрытия в 2016 году межкорейской промышленной зоны — Кэсонского индустриального комплекса — доля Пекина во внешней торговле КНДР превысила 90%. Согласно официальной статистике, сокращение китайско-северокорейского товарооборота за январь-июнь составило 59,2%, что составляет 7,06 млрд юаней ($1,04 млрд).

Резкое снижение активности во взаимодействии двух стран объясняется введением запрета на торговлю с Пхеньяном целым перечнем товаров, в том числе нефтью и углем, в связи с резолюциями СБ ООН.