В России увеличилось число безработных

Число официально безработных россиян увеличилось на 0,4% за неделю

Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 18 июля увеличилась на 0,4% и составила 696,8 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда

"С 11 по 18 июля 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,4% и составила 696 780 человек. Годом ранее этот показатель составлял 803 040 человек", — сообщили в ведомстве.

На 10 июля, согласно данным ведомства, этот показатель составлял 0,9%, таким образом, за неделю он увеличился до 1,3%.

"В 54 регионах отмечен рост численности безработных граждан", — отметили в Минтруде.

В ведомстве также сообщили, что на 18 июля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 109 347 человек.

В Минтруде отметили, что на 18 июля количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,7 миллиона единиц.