Ещё
В России увеличилось число безработных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число официально безработных россиян увеличилось на 0,4% за неделю 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 18 июля увеличилась на 0,4% и составила 696,8 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
"С 11 по 18 июля 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,4% и составила 696 780 человек. Годом ранее этот показатель составлял 803 040 человек", — сообщили в ведомстве.
На 10 июля, согласно данным ведомства, этот показатель составлял 0,9%, таким образом, за неделю он увеличился до 1,3%.
За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 27 регионах. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ямало-Ненецком автономном округе, Тамбовской и Калининградской областях, Камчатском крае, Республике Марий Эл, Забайкальском крае.
"В 54 регионах отмечен рост численности безработных граждан", — отметили в Минтруде.
Наибольший рост наблюдался в Еврейской автономной области, республиках Тыва, Хакасия, Чувашской Республике, Ленинградской, Сахалинской, Псковской, Смоленской, Тульской и Белгородской областях.
В ведомстве также сообщили, что на 18 июля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 109 347 человек.
В Минтруде отметили, что на 18 июля количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,7 миллиона единиц.
Последние новости
Как Путин воспринял неожиданный отказ Трампа от своих слов Как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой96
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов155
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции219
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков34
Трампа пересадят в российский самолет6
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение