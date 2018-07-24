Евро укрепляется после выхода индексов PMI, приостанавливая начатое в понедельник ослабление 

Накануне EUR потерял позиции в паре с USD после заявлений Министра финансов США о том, что администрация Президента полностью поддерживает независимость ФРС, несмотря на звучавшую ранее критику со стороны Трампа в адрес политики регулятора. Сегодня рынок сфокусирован на выходящих в ЕС и США июльских индексах деловой активности PMI. Вышедшие в 10:00 и в 10:30 позитивные данные по Франции и Германии временно усилили позиции EUR. В Германии индекс вернулся на отметку 57.5 (против ожиданий в 55.5 пунктов), повысившись впервые с начала года. В 11:00 вышли общие данные по еврозоне, которые оказались чуть менее убедительными и не смогли закрепить EUR вблизи отметки 1.17. В фокусе рынка остаются данные по индексу PMI в США, которые будут опубликованы в 16:45.
Рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в начале торгов. Накануне российская валюта была одним из лидеров роста, отыгрывая позитивную риторику от Казначейства США о готовности рассмотреть представленные отдельными компаниями планы по выходу из санкционного списка. Прочие валюты развивающихся стран накануне находились в красной зоне, реагируя на ослабление юаня после публикации комплекса мер правительства для поддержания внутреннего спроса, которые были восприняты рынками как сигнал о возросших рисках замедления китайской экономики в связи с эскалацией торговых войн. Из заметных факторов для рубля отметим предстоящий завтра пик налоговых платежей за июль, который может локально несколько поддержать российскую валюту.