Евро укрепляется после выхода индексов PMI, приостанавливая начатое в понедельник ослабление

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Минфин: "Почта банк" и Промсвязьбанк также будут продавать "народные ОФЗ"

ВТО поддержала Россию в споре с Украиной по иску о пошлинах на нитрат аммония

МВФ согласился с прогнозом инфляции в Венесуэле в 1 миллион процентов по итогам года