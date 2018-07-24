Совфед одобрил закон об обязательной маркировке сигарет

Софет Федерации одобрил закон о вводе с 1 марта 2019 года обязательной дополнительной маркировки табачных изделий.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, каждая пачка и упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации.

Отмечается, что проверка средств идентификации будет проводиться организациями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и табачными изделиями, с использованием специальных систем.