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Совфед одобрил закон об обязательной маркировке сигарет
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Совфед одобрил закон об обязательной маркировке сигарет 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Софет Федерации одобрил закон о вводе с 1 марта 2019 года обязательной дополнительной маркировки табачных изделий.
Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документу, каждая пачка и упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации.
Отмечается, что проверка средств идентификации будет проводиться организациями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и табачными изделиями, с использованием специальных систем.
Ранее эксперт в беседе с Пятым каналом прокомментировал принятый Госдумой закон об обязательной маркировке сигарет.
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